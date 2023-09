Comment bien s'occuper de son jardin au début de l'automne ?

Vous aimez vos hortensias, géraniums et impatiens ? Vous souhaitez les multiplier facilement : le bouturage est une technique facile pour faire pousser rapidement vos plantes préférées et l'automne est la saison des boutures. On coupe des tiges d'une dizaine de centimètres, on enlève les tiges inférieures et on les met dans l'eau ou dans des petits pots avec un terreau riche. Vous pouvez aussi cueillir les fleurs à faire sécher pour embaumer votre maison d'un doux parfum. On pense à préparer le printemps en plantant les bulbes de tulipes ou de jasmin qui sortiront dès le retour des beaux jours. N'oubliez pas de nourrir le sol en ajoutant un peu d'engrais afin d'enrichir le sol et d'encourager la floraison printanière.