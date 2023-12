Comment changer soi-même une prise électrique en toute sécurité ?

Changer une prise électrique soi-même est tout à fait possible. Il est important de connaître quelques règles de base en matière d'électricité. Si l'opération semble à votre portée, voici les étapes à suivre pour remplacer une prise défectueuse.

Les prises électriques sont des éléments indispensables de nos maisons. Elles sont constamment utilisées pour différents besoins et avec le temps, elles ont tendance à s'user. Il vous faudra donc les changer. Non seulement pour pouvoir être de nouveau fonctionnelles, mais surtout pour des questions de sécurité. Vous souhaitez changer une prise électrique vous-même ? On vous explique comment faire.

Avant de changer la prise électrique, on coupe le disjoncteur

Cela parait si logique, qu'on pourrait oublier cette étape pourtant essentielle. Vous devez toujours couper la tension qui alimente la prise à changer. Comment ? En identifiant, sur le tableau électrique, le disjoncteur directement relié à la prise ou bien de couper le disjoncteur général. Notez que si vous optez pour la deuxième solution, vous n'aurez plus du tout d'électricité et donc plus de lumière.

Avoir les bons outils à disposition

Pour pouvoir travailler convenablement et en toute sécurité, il vaut mieux avoir le bon équipement près de soi. Pour changer votre prise, assurez-vous d'avoir des tournevis isolés pour travailler sur les prises électriques, mais aussi des pinces à dénuder (pour retirer l'isolation des fils), une pince coupante, un mètre ruban et un détecteur de tension. Ce dernier outil vous aidera à détecter la présence d'électricité sur un circuit.

Vérifier la composition du circuit électrique

Lorsque vous avez déclipsé ou dévissé la façade de la prise, vous allez découvrir un tas de fils de couleur. Logiquement, vous devez trouver trois fils : le premier jaune et vert correspond à la prise de terre. Un autre fil noir, parfois rouge ou encore marron (il est noté "L"). C’est le fil phase. Enfin, le dernier est bleu et c'est le fil neutre (il est noté "N"). Les fils doivent être solidement branchés sur les connecteurs en respectant ces repères.

L'installation de la prise pas à pas

Commencez par retirer l'ancienne prise en dévissant ou en déclipsant sa façade. Déconnectez ensuite les fils reliés à cette prise. Si les fils sont trop abîmés, réalisez une nouvelle coupe avec une pince à dénuder. Attrapez la nouvelle prise et branchez les fils sur la nouvelle prise en suivant le code couleur du circuit électrique. Une fois le branchement réalisé, il ne vous reste plus qu'à placer le boîtier de protection au mur. Vous pouvez remettre le disjoncteur en route. En cas de doute ou de câbles trop abîmés, n'hésitez pas à faire appel à un professionnel.