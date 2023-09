Comment comprendre mon chien à travers son comportement ?

Lorsqu'il est délaissé, résigné à passer ses journées seul à la maison ou pas assez sollicité sur les plans physique et intellectuel, le chien s'ennuie et le montre. Il peut rester allongé avec un air malheureux dans le regard tout en vous suivant des yeux, perdre l'appétit et dormir davantage, ou, au contraire, devenir hyperactif. Dans ce cas, le chien est surexcité à chaque fois qu'il vous voit. Il a du mal à se concentrer, à répondre aux ordres, à manger calmement ses repas (gloutonnerie), à rester immobile… Ce comportement doit être rapidement redressé par un renforcement de l'éducation et du temps consacré à l'animal, car, sans cela, il peut devenir destructeur et agressif.