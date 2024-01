Comment configurer vos appareils pour contrôler le temps que votre enfant passe devant un écran

Emmanuel Macron entend réguler l'usage des écrans chez les enfants. Pour ce faire, il veut fournir aux parents un "mode d'emploi". Du smartphone à la tablette, en passant par la console de jeux vidéo, voici comment bien configurer vos appareils.

La question de l'usage des écrans par les enfants est un sujet de préoccupation pour Emmanuel Macron. Le président français a entamé sa conférence de presse, mardi 16 janvier, en annonçant son intention de réguler leur utilisation. Le chef de l'État n'exclut pas des "restrictions" voire "peut-être des interdictions", comme sur l’âge à partir duquel un enfant peut être mis devant un écran sans risque.

"On a laissé beaucoup de familles sans mode d'emploi", a estimé Emmanuel Macron qui a réuni, la semaine dernière, des experts dont les conclusions sur le sujet sont attendues "fin mars". Le président a rappelé, en outre, qu’un dispositif de contrôle parental sera activé par défaut, dès juillet 2024, sur tous les appareils mis sur le marché français. Une mesure qui vise à faciliter l'utilisation des outils de contrôle parental, trop souvent méconnus. En attendant, voici quelques conseils pour limiter et contrôler le temps passé devant l’écran par votre enfant.

Smartphone, tablette et ordinateur

Des outils existent déjà sur les téléphones ou les tablettes afin de protéger votre enfant de contenus inadaptés ou de limiter son temps d’écran. Sur un appareil de la marque Apple (iPhone, iPad, Mac), la fonctionnalité "Temps d’écran" vous permet de définir une durée à ne pas dépasser chaque jour ainsi que le moment où l’appareil peut être utilisé. Pour cela, il faut se rendre dans le menu des réglages de l’appareil. Pour ceux qui ont un smartphone ou une tablette de la marque Samsung, l’outil "Samsung Kids" propose les mêmes fonctionnalités. Sinon, il est possible d'utiliser l’application "Family Link" de Google. Il est aussi possible de limiter le temps d’écran sur un ordinateur Windows, en se rendant sur le portail "Microsoft Family Safety".

Consoles de jeux vidéo

Si votre enfant possède une Xbox, pensez à installer l’application (gratuite) "Family Settings". Elle vous permet de garder un certain contrôle sur son usage par votre enfant. Vous pouvez aussi planifier des horaires de jeu pour chaque jour de la semaine et pour chacun de vos enfants, en fonction de leur âge. L’application permet aussi de définir un temps d’écran à ne pas dépasser. Dès qu’il sera atteint, votre enfant verra le message "ton temps d’écran est écoulé" et devra attendre que vous l’autorisiez à nouveau. Vous pouvez aussi définir des restrictions directement depuis le portail "Microsoft Family Safety", accessible en ligne. Des outils de contrôle parental existent aussi pour la Nintendo Switch, via une application mobile à télécharger. Sur une PlayStation 5, il faut créer un compte parental en se rendant sur le PlayStation Network (PSN).

Télévision

Les plateformes de streaming, de Netflix à Prime vidéo, en passant par Disney Plus, ne permettent pas de réguler le temps passé devant les écrans. Sur un smartphone, une tablette ou un ordinateur, il est possible de limiter l’usage via les solutions citées plus haut. Pour éviter la crise de nerf, il est recommandé de désactiver la lecture automatique, dans le menu des réglages. Il suffit d’aller dans "Compte", puis "Profils et contrôle parental" et "Paramètres de lecture". Décochez ensuite "Lecture de l’épisode suivant d’une série sur tous les appareils". En parallèle, pour les plus petits, vous pouvez aussi utiliser le minuteur de votre téléviseur (et cacher la télécommande). Celui-ci s’éteindra de lui-même à l’issue du temps imparti correspondant à la durée de l'épisode.