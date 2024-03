Comment éloigner les oiseaux avant qu'ils ne dévorent vos futures récoltes ?

Amateurs de fruits, de baies et de graines, les oiseaux adorent venir picorer les produits de nos jardins. Il existe des solutions pour les éloigner et sauver vos récoltes avant qu’ils ne dévorent tout. Voici quelques astuces à mettre en place dans votre potager et dans votre verger.

Après des mois de dur labeur, votre travail au jardin et au verger commence à porter ses fruits. Justement, on parle des fruits et des graines qui poussent sur vos cerisiers, vos pommiers, vos orangers et vos fraisiers. Ils attirent les oiseaux avec leurs belles couleurs et leurs parfums délicieux. Ces amateurs de fruits, de baies et de graines en profitent pour se servir avant vous, vous laissant avec une récolte amputée d’une partie de vos produits. Soyez rassuré, il existe des solutions pour éloigner les volatiles de votre jardin.

Faites du bruit !

Les oiseaux sont des grands peureux. Ils n’apprécient guère le bruit, aussi pour protéger vos récoltes, vous pouvez vous procurer un effaroucheur sonore qui est plutôt efficace pour repousser les volatiles loin de vos cultures. Ces appareils émettent des ultra-sons imperceptibles à l’oreille humaine, mais la fréquence gêne les oiseaux qui prendront alors la direction opposée. Vous pouvez également placer un poste de radio à piles près de vos arbres fruitiers qui dissuadera les oiseaux de s’approcher trop près. Il est possible de tendre du ruban fin en polypropylène entre deux arbres. Ce ruban émet des vibrations sonores qui effraient les volatiles.

Les répulsifs à la rescousse

Comme les humains, il y a des odeurs que les oiseaux n’apprécient pas. Si vous cherchez à les éloigner, vous pouvez toujours concocter des répulsifs naturels, mais particulièrement efficaces. Il est possible de mélanger de l’ail écrasé avec du piment de Cayenne en poudre et de l’eau et de vaporiser tout autour de vos plantations. Autre technique : De l’huile essentielle de menthe poivrée, du vinaigre blanc et de l’huile de clou de girofle à pulvériser sur les branches de vos arbres fruitiers. Dernière astuce : placer des boules de naphtaline dans un récipient à suspendre sur les branches avec une ficelle. Les oiseaux ne s’approcheront pas.

Effrayer les oiseaux

Depuis des siècles, les épouvantails ont été utilisés pour éloigner les oiseaux et ils ont fait leur preuve. Vous pouvez placer un effaroucheur visuel sous forme de ballon accroché à un mât. Avec le vent, il s’agitera, ce qui lui donnera un aspect plus effrayant pour les oiseaux. Il est aussi possible de fabriquer soi-même un bonhomme avec du papier aluminium ou de bien accrocher des vieux CD aux branches des arbres. Avec le soleil, les objets brilleront et gêneront la présence des oiseaux.

Quid des filets anti-oiseaux ?

S’ils sont très efficaces pour empêcher les oiseaux de venir picorer vos cerises et vos baies, ils peuvent aussi blesser les volatiles. Fabriquer en nylon et très solides, les filets peuvent emprisonner les petits animaux qui finissent par mourir d’épuisement en essayant de se libérer des mailles du filet.