Comment empêcher mon chien de faire des trous partout  dans le jardin ?

Les chiens sont des animaux très actifs, avec un fort besoin de se dépenser tous les jours. Creuser des trous est l'une de leurs activités d'extérieur favorites. Les dégâts occasionnés dans votre jardin doivent vous obliger à repenser la relation avec votre chien.

Votre terrain ressemble plus à un champ de mines qu'à un jardin d'ornement et vous en avez assez de reboucher les trous de votre compagnon à quatre pattes ? Connaître les raisons qui poussent le chien à creuser vous aidera à comprendre votre animal et à choisir la meilleure solution dissuasive.

Mon chien fait des trous dans le jardin : les quatre raisons principales

Dans la plupart des cas, creuser des trous est une activité physique et cognitive compensatoire. Votre chien ne s'est pas assez dépensé au cours de la journée et a trouvé un moyen d'utiliser son trop-plein d'énergie. S'il s'ennuie, il se distrait tout seul avec ses jouets, des objets trouvés dans le jardin ou en faisant des trous, sans se soucier de vos plantations. Il peut même chercher à s'enfuir en creusant sous la clôture.

Le chien peut aussi enterrer un os, une friandise ou un jouet et le déterrer immédiatement ou l'y laisser quelques jours / semaines avant de venir le récupérer. L'enfouissement de nourriture est un reste d'instinct primitif de l'animal qui fait des réserves alimentaires pour plus tard. Lorsqu'il a trop chaud, le chien recherche naturellement la fraîcheur en profondeur et quoi de mieux qu'un lit de terre humide pour s'installer au frais ? Ce comportement s'observe surtout à l'arrivée des fortes chaleurs estivales ou chez la chienne gestante.

Enfin, creuser est une seconde nature chez certaines races comme les Terriers et les Teckels. Ces chiens ont été sélectionnés pour leurs qualités à la chasse et leur capacité à débusquer les proies cachées dans leur terrier.

Comment dissuader mon chien de creuser dans le jardin ?

Disputer votre chien après-coup n'a pas d'intérêt et s'avère même contreproductif. En effet, le chien vit dans l'instant et ne fera pas le lien entre son action et votre réaction négative. En revanche, si vous le prenez sur le fait, un ordre sonore et ferme devrait le stopper immédiatement. Ensuite, à vous de proposer une autre solution à votre toutou en fonction de la ou des raisons qui le conduisent à creuser. S'il a chaud, offrez-lui un coin de fraîcheur réservé sur la terrasse couverte, dans le garage ou sous un arbre et n'oubliez pas de bien l'hydrater avec un bol d'eau fraîche toujours à disposition.

S'il creuse pour cacher ses trésors, vous pouvez lui proposer un espace où il a le droit de faire des trous et où vous enfouirez vous-même des friandises pour l'y attirer. En répétant, le chien prendra l'habitude d'aller creuser là où vous l'avez décidé et se désintéressera du reste du jardin. S'il creuse par ennui, c'est à vous de changer vos habitudes et de lui consacrer plus de temps chaque jour avec des jeux, des promenades et des apprentissages. Il ne demande que ça !

Enfin, n'hésitez pas à protéger vos plantations par un grillage, au moins le temps que votre toutou perde ses mauvaises habitudes.