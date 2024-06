Avec ses couleurs resplendissantes et sa floraison généreuse, le géranium est une plante très appréciée des jardiniers. Facile à vivre et robuste, il nécessite toutefois un peu d'attention et d'entretien. Il faut prêter une attention toute particulière aux parasites et aux maladies fongiques.

Avec leur floraison colorée et généreuse, les géraniums sont les rois de nos balcons, de nos terrasses et de nos jardins. Ces plantes vivaces n’ont pas leur pareille pour égayer nos espaces intérieurs et extérieurs grâce à leur riche variété. Le géranium est une espèce rustique et plutôt commode à vivre, néanmoins, elle nécessite quelques soins et d'entretien pour s'épanouir et vous donner le maximum de fleurs.

Comment arroser correctement ses géraniums ?

Le géranium a besoin d'être arrosé de manière régulière, mais sans excès. Pour ne pas noyer la plante, il est conseillé de laisser sécher la terre entre deux arrosages. S’il n’aime pas l’excès d’humidité, le géranium aime avoir les racines au frais. Aussi, il est préférable d’installer un paillage confortable autour de ses pieds en été, s’ils sont plantés en pleine terre. On arrose le matin de préférence, pour garder la fraicheur et éviter l’apparition de maladies fongiques. Pour les variétés en pot ou en jardinière, il est indispensable de placer des billes d’argile au fond. Cette astuce permet de drainer l’excès d’eau tout en gardant le substrat au frais. Enfin, on vide toujours les soucoupes et les réservoirs. Une eau stagnante est fatale pour les racines des géraniums qui risquent de pourrir.

Comment nourrir ses géraniums ?

Gourmand, le géranium a besoin d'un apport d'engrais pour encourager sa floraison abondante. Apportez-lui un engrais spécial pour plantes fleuries tous les quinze jours pendant sa période de floraison. Cet engrais contient beaucoup de potassium et de phosphore, essentiels pour booster la croissance. Il se présente sous forme liquide et se dilue dans l'eau d'arrosage.

Comment entretenir ses géraniums ?

Pour inciter la croissance de la plante, il vaut mieux la tailler de temps en temps afin de maintenir une forme compacte. Pour cela, on enlève les fleurs fanées, les feuilles jaunies et on coupe les tiges mortes. La taille permet à la plante de ne pas s’épuiser inutilement et elle pourra se consacrer à la formation de nouvelles fleurs. Pour un géranium fourni, il est aussi conseiller de pincer les extrémités des jeunes pousses afin de stimuler leur croissance et le développement de nouvelles tiges. Ainsi, vous obtiendrez une plante touffue et une floraison généreuse.

Certes, le géranium est une plante robuste, mais comme tous les végétaux, il n’est pas à l’abri des maladies et des attaques de parasites. Pour protéger la plante contre les champignons, il est conseillé d’éviter les arrosages excessifs et de recourir au purin de prêle. Ce dernier, disponible dans les boutiques de jardinage, s’utilise aussi bien en traitement qu’en prévention des maladies fongiques.

Les géraniums attirent les insectes et les nuisibles, comme le brun du pélargonium, les pucerons, mais aussi les acariens. Lorsque la plante est infestée, on remarque l’apparition de petits trous sur les feuilles. Pour s’en débarrasser, il est conseillé de recourir à un savon insecticide à base de Bacillus thuringiensis. Pour les adeptes de la biodiversité, il faut savoir que les coccinelles sont vos meilleures alliées, car elles sont les prédateurs naturels de ces nuisibles.

Enfin, si les géraniums sont des plantes vivaces et annuelles, ils sont sensibles au froid. Aussi, il est indispensable de les placer sous une housse de protection et de pailler les pieds, durant l’hiver. Les jardinières et les pots, quant à eux, doivent être placés à l’intérieur avant l'apparition des premières gelées.