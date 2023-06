Comment estimer l'âge d'un chien en âge humain

Plus le chien est grand et lourd, plus son espérance de vie est courte et les chiens les plus imposants dépassent rarement les 13 ans. Ils atteignent déjà un âge vénérable à 10 ou 11 ans. Cela concerne les dogues, les Terre-Neuve, les Saint-Bernard… Ainsi, leur âge peut être multiplié par 9 à partir de 3 ans et on observe un léger ralentissement à compter de 10 ans :

6 mois : 8 ans

1 an : 16 ans

2 ans : 22 ans

3 ans : 31 ans

4 ans : 40 ans

5 ans : 49 ans

6 ans : 58 ans

7 ans : 67 ans

8 ans : 76 ans

9 ans : 85 ans

10 ans : 96 ans

11 ans : 105 ans

12 ans : 112 ans

13 ans : 120 ans