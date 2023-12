Comment éviter à mon chat de grossir en hiver ?

En hiver, il est normal de prendre un peu de poids, même pour nos animaux de compagnie. Moins dynamique qu'en été, le chat domestique grossit naturellement durant la basse saison. Toutefois, il faut lui éviter l'embonpoint, voire l'obésité, qui le prédispose à de nombreuses maladies graves.

Votre chat s'étoffe de quelques centaines de grammes à l'approche de l'hiver ? Dus au stockage de graisse nécessaire au maintien de sa température corporelle, ils passeraient presque inaperçus sous sa fourrure plus touffue. On vous donne des astuces pour restreindre cette prise de poids dans les limites du raisonnable.

Conseil n°1 : maintenir les rations de nourriture du chat

Les chats domestiques sont moins actifs pendant l'hiver. Déjà très économes sur leur consommation d'énergie toute l'année, ils dorment davantage et profitent de la chaleur de la maison. Il n'est donc pas nécessaire d'augmenter leur apport calorique journalier, sauf si le chat est très sportif, ce qui est rare ! En effet, le surplus de nourriture serait immédiatement converti en masse graisseuse. Même si le chat en a besoin pour se protéger du froid dans la nature, ce n'est pas vraiment le cas de nos félins domestiques d'intérieur.

Pour vous aider, les distributeurs de croquettes modernes permettent de délivrer des rations de nourriture au gramme près. C'est une solution pratique pour doser son alimentation avec précision.

Conseil n°2 : inciter le chat à faire de l'exercice

Même s'il faut respecter ses quinze à dix-huit heures de sommeil quotidiennes, le chat a besoin d'exercice, particulièrement durant la saison hivernale, propice au farniente devant la cheminée ou sur le radiateur. N'hésitez donc pas à solliciter votre compagnon à quatre pattes plusieurs fois par jour pour le faire jouer, courir, sauter… Si vous avez le temps, aménagez un parcours d'agilité et récompensez ses réussites par d'affectueuses caresses (pas de friandise). Pour ses moments de solitude, vous pouvez suspendre un bouchon au bout d'une ficelle accrochée à une poignée de porte et lui fournir des jouets qui roulent facilement au sol. Il a besoin de perdre un peu de poids ? Optez pour un distributeur de croquettes qui stimule ses capacités cognitives comme un labyrinthe à aliments, une mangeoire interactive ou un tapis à cachettes !

Conseil n°3 : ne pas changer ses habitudes avec l'extérieur

S'il est plus difficile de laisser le chat aller et venir à sa guise entre l'intérieur et l'extérieur pendant l'hiver, il ne faut pas l'empêcher de sortir pour autant. Toutefois, il doit alors avoir la possibilité de se mettre au chaud facilement quand il le souhaite. Dans le garage, l'abri de jardin ou sur la terrasse, aménagez-lui un espace douillet à l'abri du froid. En maintenant ses sorties hivernales, le chat consomme des calories et poursuit ses activités extérieures. Incitez-le donc à aller dehors afin de contrer son envie de lézarder toute la journée sur le canapé ! Il profitera ainsi des bienfaits de la luminosité naturelle, indispensable pour lutter contre la déprime saisonnière.

Enfin, si votre animal grossit démesurément en hiver, demandez conseil à votre vétérinaire ! La prise de poids peut être corrélée à une maladie grave, mais encore silencieuse (diabète, insuffisance rénale…).