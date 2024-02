Comment faire avaler un comprimé à un chat récalcitrant ?

Donner un comprimé à un chat relève bien souvent du défi, surtout si l’animal se montre récalcitrant. Doté d’un flair infaillible, votre chat risque de bouder sa gamelle s’il détecte une odeur suspecte. Difficile à duper, votre félin avalera plus facilement le cachet si vous usez d’imagination et de subterfuges.

Plusieurs cas de figure peuvent pousser un vétérinaire à prescrire un comprimé à votre animal de compagnie. Parfois, ce médicament représente la seule solution pour soigner une maladie, protéger votre chat des parasites externes comme les puces ou les tiques, ou le vermifuger.

La méthode classique pour faire avaler un comprimé à un matou consiste à se placer derrière lui, puis à lui attraper la tête afin de lui ouvrir la mâchoire. On l’abaisse ensuite avec l’autre main une fois le médicament placé sur sa langue. Loin d’être douce, cette technique n’est pas forcément à privilégier. Ruser reste le meilleur moyen pour lui faire avaler la pilule.

Dissimuler le comprimé dans la nourriture

Votre chat est gourmand ? Profitez-en pour cacher le médicament dans la nourriture. Il peut s’agir d’une friandise ou d’une petite boule de pâtée. On peut le lui donner directement ou le laisser déguster dans sa gamelle. Mais attention à ne pas baisser la garde ! Le principal risque est que votre animal recrache l’aliment en pensant qu’il a un goût ou une odeur bizarre. En effet, les chats sont difficiles à berner.

D’ailleurs, cette méthode fonctionne surtout les premières fois. Quand le traitement dure plusieurs jours, il est indispensable de trouver d’autres manières de lui faire avaler son comprimé. Et surtout, on évite d’ouvrir la boîte de médicaments devant lui pour qu’il ne détale pas.

Écraser le comprimé pour le réduire en poudre

Pour mettre toutes les chances de votre côté et éviter le branle-bas de combat, rien de tel que cette technique toute simple. Assez similaire à la précédente, elle va plus loin dans la ruse puisque l’idée consiste à écraser le cachet. Réduisez le médicament en fine poudre en vous servant d’un mortier ou d’un broyeur de comprimés. On mélange ensuite cette poudre à une pâtée appétissante. Vérifiez bien que votre animal mange l’intégralité de la préparation et n’en laisse pas de côté. Quel que soit le médicament (antibiotique, anti-inflammatoire…), il est important de respecter le dosage afin que votre félin guérisse.

Comment donner un cachet à un chat qui se débat ?

Pour les chats indociles, l’alternative du "lance pilule" peut être judicieuse. Cet accessoire accessible à moins de cinq euros se présente sous la forme d’une seringue avec piston. Son extrémité est munie d’un bout souple à l’intérieur duquel on introduit le comprimé. Inclinez la tête de votre animal vers le haut, puis insérez le lance pilule dans sa gueule par le côté avant d’appuyer sur le piston. Afin d’être certain qu’il ingère bien le cachet, maintenez la gueule de votre chat fermé.

Si votre matou se débat, utilisez la technique de la serviette pour le maintenir en place. On pose une serviette sur la table et on place le chat au milieu. Relevez chaque bord pour l’emmailloter. Seule la tête reste libre. Placez-y votre main et pour faire une pince, utilisez votre pouce et votre index de chaque côté de la gueule. Ouverte, elle est prête à recevoir le comprimé. Maintenez la gueule fermée et frottez la gorge pour favoriser la déglutition.