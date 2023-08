Comment faire cohabiter mon chien et mon chat ?

À la première rencontre, vos animaux seront traversés par la curiosité et la méfiance mutuelle. Après tout, ils ne se connaissent pas encore et sont bien différents, chacun avec ses codes de langage (par exemple, le chien remue la queue quand il est content alors que c'est un signe d'agacement chez le chat). Il n'est pas rare que le chat grogne et feule, voire lance un coup de griffes, dès que le chien tentera une approche pour jouer ou simplement pour le renifler. De l'autre côté, il est préférable de tenir le chien en laisse afin de pouvoir le maîtriser s'il se montre agressif.

Vous devez respecter la distance qui s'instaure naturellement, rester avec eux autant que possible et les rassurer. Au fil du temps, ils décrypteront le langage corporel de l'autre et si un climat de confiance réciproque se crée en quelques semaines, il sera durable. Ne manquez pas toutefois de gronder celui qui dépasse les bornes (chien qui court après le chat ou grogne à son passage, chat qui attaque en douce…) car un tel comportement peut s'avérer dangereux le jour où aucun humain n'est là pour intervenir.