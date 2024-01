Comment faire disparaître cette mousse blanche disgracieuse sur le terreau de mes plantes d'intérieur ?

Une mousse blanche peut se former sur le dessus du terreau de nos plantes d'intérieur. Ces taches blanches peuvent avoir deux origines. On vous explique comment s'en débarrasser.

Vous aimez prendre soin de vos plantes d'intérieur. On les bichonne, on les chouchoute, elles font entrer un peu de nature dans votre habitation. Malgré tout le mal que vous vous donnez, vous remarquez une étrange mousse blanche sur le dessus du terreau de vos végétaux. On vous aide à comprendre ce que c'est et comment y remédier.

La mousse blanche : de la moisissure sur le terreau ?

Si vous constatez des petits amas isolés et duveteux sur le dessus du substrat, c'est probablement de la moisissure. Il s'agit de tout petits champignons qui se développent quand le terreau est humide et chaud et que l'humidité de l'air est très élevée. Ces champignons se nourrissent des végétaux morts. En règle générale, la moisissure est inoffensive, elle n'est pas pathogène, mais dans certains cas, elle peut priver les jeunes plants des éléments nutritifs, ce qui, à terme, peut les faire mourir.

Comment se débarrasser de la moisissure ?

Comme on vous l'a dit, rien de dangereux pour la plante. En revanche, il est vrai que cette mousse est assez disgracieuse et inesthétique. Pour s'en débarrasser, il va falloir gratter la terre. Pour éviter l'apparition de ces amas, il est conseillé de bien aérer la pièce dans laquelle sont disposées les plantes. On rappelle qu'il faut ouvrir les fenêtres de nos maisons au moins dix minutes par jour pour renouveler l'air vicié ou trop humide. Pour éviter la formation de moisissure, on conseille de laisser sécher la couche supérieure de la terre avant d'arroser de nouveau. D'ailleurs, plutôt que d'arroser le substrat par le haut, on va mettre de l'eau dans une soucoupe pour hydrater la plante par le bas et laisser le dessus de la terre séchée. Si la moisissure est à un état très avancée, la seule solution efficace sera le rempotage de la plante. Enfin, vous pouvez saupoudrer le dessus du terreau avec de la cannelle, qui est un anti-fongible naturel.

La mousse blanche : le résultat d'une eau trop calcaire ?

Si les taches que vous observez sont blanches, friables, sèches et dispersées, il s'agit d'un dépôt de minéraux. Cela peut être du sel ou du calcaire. Les taches recouvrent une grande surface du dessus du terreau et lorsque vous grattez, le dépôt s'effrite. Pour s'en débarrasser, attrapez une fourchette et grattez la terre. Ensuite, il faudra utiliser une eau minérale ou arroser avec de l'eau de pluie. N'hésitez pas à filtrer l'eau si vous arrosez vos plantes avec de l'eau du robinet.