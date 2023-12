Comment faire fuir une fouine de son jardin ou de sa maison ?

Ce petit prédateur débarrasse les maisons des rats et des souris, mais en contrepartie, il cause beaucoup de dégâts. Ses excréments en forme de spirale permettent de déceler sa présence. Particulièrement sensible, cet animal opportuniste ne supporte pas les odeurs fortes ni le bruit.

Ne vous fiez pas à son joli minois. Solitaire et nocturne, la fouine a mauvaise réputation en raison de son corps qui émane une forte odeur et des dégradations qu’elle cause dans une habitation. En plus de dévaster le poulailler, l’animal aux griffes et dents acérées mange les fruits du verger et grignote les fils électriques. Mieux vaut donc s’en débarrasser au plus vite.

Valable jusqu’en 2026, la liste du Code de l’environnement sur les « espèces susceptibles d’occasionner des dégâts » classe la fouine dans cette catégorie au même titre que le renard, la loutre et la martre. Toutefois, il existe des astuces qui permettent de venir à bout de cet animal sans lui faire de mal.

Faire fuir la fouine à l’aide de répulsifs

La prochaine fois que vous faites du café, conservez le marc pour le disposer par terre aux alentours du jardin. Son goût amer et son odeur forte repoussent la fouine, dotée d’un odorat très sensible.

On peut aussi fabriquer son propre répulsif. Dans un litre d’eau bouillante, mélangez deux gousses d’ail écrasées, dix gouttes d’huile essentielle de menthe poivrée et dix gouttes d’huile essentielle de citronnelle. Laissez macérer pendant deux semaines, puis versez dans un pulvérisateur afin d’asperger le grenier et l’extérieur.

En prévention ou pour faire déguerpir une fouine qui a élu domicile chez vous, rien de tel que le vinaigre blanc. Diluez le produit dans de l’eau et ajoutez quelques gouttes de liquide vaisselle. Vaporisez ensuite les endroits où vous avez constaté la présence du petit prédateur.

Utilisées pour parfumer le linge dans les armoires, les boules de naphtaline peuvent également servir de répulsifs contre les fouines. Déposez-en dans des endroits stratégiques. L’autre solution consiste à avoir recours au parfum bon marché ou à l’eau de Cologne comme repoussoir. Parfumez les endroits où vous avez détecté l’animal.

Comment déranger une fouine pour la déloger ?

Les fouines vivent la nuit et dorment la journée. Si elles ne reçoivent pas l’hospitalité espérée, elles partiront d’elles-mêmes.

Ainsi, il est conseillé de faire du bruit. Elles se révèlent très bruyantes lorsqu’elles courent dans le grenier. Soyez à la hauteur en diffusant de la musique toute la journée. Épuisées par le son, les fouines trouveront un autre refuge.

Moins efficaces en raison de l’accoutumance au bruit, les boîtiers ultrasons achetés dans une enseigne de jardinage ne doivent pas être utilisés si vous avez des animaux de compagnie.

On peut aussi miser sur la lumière intempestive. Un spot qui émet une lumière aveuglante jour et nuit dissuade les petits prédateurs de rester plus longtemps.

Ne pas tenter les fouines et les capturer au besoin

De la taille d’un chat avec une corpulence moindre, les fouines se faufilent aisément dans les trous de plus de cinq centimètres. Mieux vaut donc réparer les tuiles cassées qui lui permettraient de se faufiler dans la maison et clôturer le jardin ainsi que le poulailler. Un grillage à maillage serré reste la meilleure option. Aucun trou ne doit apparaître.

En plus de piller les œufs, ces animaux dévorent sans vergogne les poules. Tous les jours, prenez l’habitude de ramasser les œufs afin qu’ils ne représentent pas une tentation. Et fermez correctement le poulailler pour mettre les volailles en sécurité.

Pour capturer sans tuer, on peut également disposer des cages pièges dans le jardin. Des fruits ou des œufs servent facilement d’appât pour attirer les fouines. Capturées, elles seront ensuite déplacées à plusieurs kilomètres de votre domicile et remises en liberté dans leur milieu naturel.