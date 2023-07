Comment faire maigrir un chat en surpoids ?

Si votre chat a été stérilisé ou lorsqu'il est âgé, la prise de poids est courante, car l'animal est plus calme, plus sédentaire. Il faut donc adapter son alimentation en choisissant une nourriture moins riche, spécialement conçue pour lui, avec un apport calorique qui correspond mieux à ses besoins nutritionnels.

Hormis ces cas de figure, un chat qui prend du poids sans raison apparente doit vous alerter. En effet, il peut souffrir de stress ou d'une maladie qui affecte son métabolisme et favorise l'embonpoint (diabète, insuffisance cardiaque…). Une consultation vétérinaire permettra d'établir un diagnostic et vous serez conseillé sur une alimentation plus équilibrée. Selon la SPA, le surpoids et l'obésité peuvent réduire la durée de vie du chat de 2,5 ans.

Enfin, les croquettes et la nourriture humide de mauvaise qualité peuvent contenir beaucoup de graisses, des glucides et des protéines trop riches qui ne conviennent pas au chat. On n'hésite alors pas à choisir une alimentation de milieu ou haut de gamme pour voir s'il y a une réduction du poids.