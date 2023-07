Comment faire rentrer mon chat pour la nuit ?

Le chat dort 12 à 16 heures par jour afin d'économiser son énergie et la consacrer à la prédation. Si vous l'empêchez de dormir la journée et le fatiguez par des jeux d'exercice physique, il aura besoin de repos en soirée et sera moins enclin à sortir chasser. De plus, c'est bon pour la santé de l'animal, surtout s'il a été stérilisé et a tendance à l'embonpoint.