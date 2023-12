Comment fêter Noël de manière éco-responsable ?

Noël approche avec son faste habituel et ses nombreux achats. Ce consumérisme est régulièrement dénoncé, notamment pour son impact sur l’environnement. Il existe cependant des astuces pour fêter Noël tout en respectant la planète.

À l’origine fête religieuse, puis plus généralement fête familiale, Noël est aussi devenu au fil des années un symbole du consumérisme. Repas gargantuesques, cadeaux à gogo, sapins et décorations éphémères… Les traditions des fêtes ne semblent pas vraiment en accord avec la recherche d’un comportement plus écologique. Mais certains tentent désormais de faire cohabiter le respect de l’environnement et le plaisir des fêtes de fin d’année. Début décembre, le hashtag « GreenSanta » faisait partie des plus populaires sur X, témoignant de cette prise de conscience. Des comportements simples permettent de passer un Noël plus vert.

Comment faire des cadeaux écologiques ?

Les cadeaux sont le premier symbole des excès de Noël. Les jouets en plastique ont souvent traversé la moitié de la planète avant d’arriver sous le sapin des petits Français, qui s’en lasseront parfois vite. Les adultes ne sont pas forcément non plus des exemples en la matière. Pour offrir des cadeaux plus responsables, on peut miser sur des objets qui durent, utiles, plutôt que sur des gadgets. Offrir des objets de seconde main n’est plus assimilé à de la pingrerie. Cela permettra au contraire de donner un cadeau que l’on n’aurait pas pu acheter neuf. Privilégiez bien sûr les filières françaises ou de pays proches et les jouets en bois, plus solides. Il est également possible d’offrir des services, du temps, sous forme de coupons fait-maison. D’une manière générale, on cherchera à offrir moins, mais de meilleure qualité. Ce peut être l’occasion d’une réflexion commune sur les valeurs de Noël.

Des décorations plus responsables

La durée de vie d’un papier cadeau est particulièrement courte. À peine utilisé, il est jeté, augmentant la quantité de déchets produite. Abandonner les emballages en papier est un geste simple pour l’environnement. On peut utiliser des papiers de récupération (journaux, emballages d’autres produits), des pochettes réutilisables ou encore des morceaux de tissu ou de toile qu’on pourra réutiliser. Vous aurez en plus un emballage très original.

Pour les décorations, n’hésitez pas à tenter le fait main, avec des produits de récupération. Cela constituera par ailleurs une activité intéressante pour les enfants. Bannissez les illuminations qui consomment de l’énergie. Pensez également à vous fournir dans la nature. Branches de houx, de gui, feuilles d’automne ou pommes de pin seront du plus bel effet.

Sapin de Noël naturel ou artificiel ?

La question de la nature du sapin enflamme régulièrement la période des fêtes. L’arbre de Noël artificiel a un bilan carbone nettement plus lourd, notamment car il vient souvent d’Asie, mais est réutilisable pendant plusieurs années. Le sapin naturel absorbe du CO2 durant sa croissance et nécessite moins de moyens de production, mais est racheté chaque année. Sur le seul point de vue du bilan carbone, le vrai sapin reste préférable, à moins de garder le même arbre artificiel pendant plusieurs décennies. Mais cette monoculture est critiquée car elle ne favorise pas la biodiversité. Une solution est d’opter pour un sapin vivant en pot que l’on replantera par la suite. La meilleure alternative reste de s’en passer ou d’en créer un à partir de matériaux de récupération.

Alléger le repas

Il n’est pas rare de vouloir se mettre au régime après des fêtes de Noël riches en victuailles. Mais il est probablement plus simple d’éviter les excès, les quantités, et ainsi le gaspillage alimentaire. Prévoyez des repas et des recettes consacrés à la réutilisation des restes. Privilégiez les aliments de saison et produits localement. L’impact environnemental de la viande est connu. On pourra donc accorder davantage de places aux fruits et légumes. Là encore, faire preuve de simplicité peut être une façon de se concentrer sur le plus important durant ces fêtes.