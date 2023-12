Comment fonctionne l’assurance annulation voyage ?

L’assurance annulation voyage peut être comprise dans votre réservation par ou via votre carte bancaire. Il est aussi possible de souscrire à un contrat avec un assureur. Nous vous recommandons de consulter avec attention les motifs valables pour annuler votre voyage.

Comme son nom l’indique, une assurance annulation voyage couvre les frais que vous avez engagés pour la réservation de votre séjour avorté pour des facteurs indépendants de votre volonté. Il est important d’avoir à l’esprit qu’elle fonctionne à l’initiative de l’assuré (vous) et non des prestataires par qui vous êtes passé. Que couvre cette garantie, combien coûte-t-elle et quels sont les motifs garantis par cette assurance annulation voyage ?

Que couvre une assurance annulation voyage ?

Avant de savoir si vous devez souscrire à une assurance annulation voyage, il est nécessaire de savoir ce que couvre cette garantie. Elle rembourse, partiellement ou en intégralité, vos billets d’avion ou de train, possiblement vos tickets de croisière, la location d’un véhicule, des activités prépayées ou encore la réservation d’un hébergement.

Dans quels cas peut-on faire marcher son assurance annulation voyage ?

Les motifs valables pour faire marcher son assurance annulation voyage peuvent varier d’un contrat à un autre. Il est d’ailleurs possible de choisir les cas concernés afin d’obtenir une garantie personnalisée. La plupart des assurances annulation voyage fonctionnent néanmoins dans le cas d’une perte d’emploi ou du début d’un nouveau travail ou encore la modification ou la suppression de vos congés de la part de votre employeur. La garantie peut également marcher en cas de perte de vos papiers d’identité ou ceux de vos enfants 48 h avant le départ, un dommage grave dans votre habitation, une maladie survenue après la souscription de votre contrat. Le décès de l’assuré ou de l’un de ses proches est aussi un motif valable. Les plus fournies peuvent aussi rembourser les frais engagés si un événement grave survient dans le pays de destination. La convocation à un examen de rattrapage et le manquement d’un vol d’avion ou d’un train en cas de retard peuvent aussi potentiellement faire partie des facteurs valables.

Les assurances voyage directement associées aux cartes bancaires premium et haut de gamme ne couvrent généralement que les situations les plus courantes. Le plafond des indemnités est, lui aussi, assez limité.

Combien coûte une assurance annulation voyage ?

Côté tarif, on ne parle pas en fourchette de prix, mais en pourcentage. La plupart des assurances proposent un taux de 3 à 6 % de ce que vous souhaitez couvrir, mais certaines sont accessibles dès 2 %. Pour minimiser le coût, assurez uniquement les services non remboursables sans frais. Si votre hébergement peut notamment être annulé gratuitement avant votre arrivée sur les lieux, ne l’incluez pas dans votre contrat.

Le montant de remboursement dépendra de la valeur de votre voyage, mais aussi du plafond défini par le contrat. En moyenne, il couvre entre 5 000 et 8 000 euros.