Comment fonctionnent les "JT personnalisés", nouvelle offre inédite de TF1Info

Ce lundi, l'information numérique du groupe TF1 fait peau neuve. Après LCI, nous vous proposons un site flambant neuf et une application complètement repensée regroupés sous la bannière "TF1Info". Au programme : plus de vidéos, tous les contenus LCI et TF1 et un usage simplifié et ludique de l'information grâce à la possibilité de créer votre propre journal télévisé. Cette édition ne ressemble à aucune autre et se concentre sur les sujets qui vous intéressent.

Avec cette personnalisation de l'offre d'information numérique, l'ambition de répondre aux nouvelles façons de se tenir informé et de coller aux centres d'intérêt privilégiés des internautes : "Les gens n’ont pas forcément le temps de regarder les JT en direct. Il faut être disponible aux heures de diffusion et pendant au moins 30 minutes, ce qui n’est pas le cas de tout le monde”, souligne-t-il. Là, "l'offre correspond aux nouveaux usages, notamment des plus jeunes. C’est une innovation totalement inédite" se félicite Yani Khezzar, journaliste et responsable de l'innovation pour l'information à TF1.