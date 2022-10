Comment la pénurie de carburant a poussé les Français à marcher plus

"C’est ce qu’on avait observé avec les grèves dans les transports en commun", qui avaient fortement perturbé les réseaux en décembre 2019 et janvier 2020, illustre le fondateur de WeWard. "Des usagers se sont finalement acheté des vélos, ou bien ont continué d’aller au bureau à pied. Ils ont gardé cette habitude, même une fois la grève terminée", assure-t-il. "On pense qu’il va y avoir le même phénomène à la suite de la pénurie. D’autant que le prix du carburant décourage les gens à utiliser la voiture", selon lui. Un changement d'habitude que le fondateur de la plateforme encourage, puisque ces pratiques sont plus saines, et plus écologiques, défend-il.