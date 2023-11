Comment le chat témoigne son affection à ses maîtres ?

Il est vrai que laisser son chat partager le lit n'est pas très hygiénique et qu'il peut perturber le sommeil des humains par son cycle de vie différent. On pourrait aussi penser que le félin est strictement opportuniste et qu'il vient profiter de votre chaleur corporelle. C'est juste aussi, mais pas seulement, car il apprécie simplement être près de vous. Le chat se sent rassuré par votre présence, il peut se laisser aller au sommeil profond en confiance : encore un témoignage de son affection !