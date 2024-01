Comment le conciliateur de justice vous aide à résoudre des conflits ?

Le conciliateur de justice renoue gratuitement le dialogue entre des personnes physiques ou morales en conflit. Il cherche une solution amiable à leur différend. S’il trouve un accord, il s’impose aux parties : impossible ensuite de le contester devant un tribunal.

Vous mettez fin au bail de l’appartement que vous louiez. Problème, le propriétaire refuse de vous rembourser une partie de votre dépôt de garantie. Il assure que vous avez dégradé une robinetterie que vous estimez vétuste et il jure que vous n’avez pas pris soin du logement. Les sommes en cause ne s’élèvent pas au-dessus du millier d’euros et vous n’avez pas les ressources pour déclencher un procès.

Le conciliateur de justice peut vous aider. Son objectif, faciliter la communication entre les parties et régler à l’amiable les différends soumis. Il reçoit les parties chacune de leur côté, les écoute ensemble, explique des notions de droit, conseille les parties et les guide vers une solution commune. Vous pouvez le saisir directement. Dans le cadre d’une procédure, le juge peut également le mandater de son côté. Son recours reste gratuit. Avant de le saisir, vous devez signifier à la personne en cause, par écrit (en courrier recommandé), que vous n’acceptez pas ses conditions.

Bénévole, le conciliateur doit faire preuve d’impartialité, de réserve, de dignité et de confidentialité dans l’exercice de ses fonctions. Il prête serment devant la Cour d’appel. Le magistrat coordonnateur ordonne aux candidats de posséder de solides expériences dans le milieu judiciaire : stages, diplômes, etc.

Attention, depuis octobre 2023, impossible de saisir le tribunal judiciaire sans passer par une conciliation ou une médiation pour les litiges peu onéreux.

Pour quelles raisons pouvez-vous saisir le conciliateur de justice ?

Le conciliateur de justice ne traite que des conflits de droit commun pour des sommes inférieures à 5 000 euros. Il peut vous aider dans les conflits suivants :

- Problèmes de voisinage (bornage, droit de passage, mur mitoyen)

- Différends entre propriétaires et locataires ou entre locataires

- Interprétation différente d’un contrat de travail et litiges en matière de droit prudhommal en général

- Les problèmes liés à la consommation : problèmes de livraison, mauvais état d’un produit, tromperie sur marchandise, etc.

- Litiges entre commerçants et en matière de droit rural.

Accord à valeur juridique

À la fin des échanges, en tenant compte des arguments avancés, le conciliateur propose un compromis. Les personnes peuvent ou non l’accepter.

Si elles l’acceptent, le conciliateur de justice rédige un constat d’accord homologué par un juge pour lui donner la force d’un jugement. Un constat d'accord passé sous la supervision d'un conciliateur a donc valeur de jugement : "S'il n'est pas respecté par l'une des parties, il est possible de le faire constater par un huissier, qui le fera exécuter", précise le ministère de la Justice sur son site.

En cas d’échec, les parties peuvent saisir le tribunal. Un juge tranchera alors le litige.

Pour faire une demande de conciliation, vous avez juste à remplir ce formulaire.