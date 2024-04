Comment le dissolvant peut venir à la rescousse dans l’entretien de la maison ?

Bien connu des adeptes du vernis, l’usage du dissolvant n’est pas limité à la manucure. Il s’avère très utile dans le ménage et dans l’entretien de la maison. Dégraissant, détachant, désinfectant, ce petit flacon peut faire de véritables miracles.

On l’utilise principalement pour enlever les traces de vernis sur les ongles. Pourtant, le dissolvant – avec ou sans acétone – possède bien des usages et dépasse le cadre de la simple routine beauté. En effet, c’est un véritable allié dans l’entretien de la maison. Il peut vous aider à venir à bout des traces de feutre ou d’encre, détacher un tapis ou encore nettoyer le clavier de votre ordinateur. Passons en revue cinq usages insoupçonnés !

Décoller les étiquettes sur la vaisselle

Vous venez d’acheter des verres, mais impossible d’enlever l’étiquette. Malgré toutes vos tentatives, il en reste toujours un petit bout et les traces disgracieuses de colle restent accrochées. Attrapez un chiffon, versez quelques gouttes de dissolvant et frottez le verre délicatement. Grâce à son pouvoir décollant, les résidus devraient disparaître en un rien de temps. La technique marche aussi sur les doigts, si vous avez accidentellement fait couler de la colle pendant vos travaux manuels ou de bricolage.

Entretenir les semelles blanches des chaussures

Avec le temps, les semelles des chaussures ou baskets blanches ternissent, voire adoptent une triste couleur jaune. Pour leur redonner leur éclat, leur blancheur et leur apparence des premiers jours, le dissolvant figure dans le top 5 des meilleurs alliés. Il suffit d’imbiber un chiffon ou un linge propre avec le produit, nettoyer les bords et les semelles blanches, puis laisser agir quelques minutes avant de rincer avec une éponge et de l’eau claire. Vos baskets seront débarrassées de toute trace et retrouveront leur première jeunesse.

Désinfecter les lames de rasoir

On n’y pense pas toujours, pourtant ce petit accessoire peut être un véritable nid à bactéries. Si on rince les lames après une séance de rasage des gambettes, en revanche, on ne les désinfecte pas assez régulièrement. Pour les nettoyer et les garder plus longtemps, rien de plus simple : on leur offre un petit bain de dissolvant pendant quelques minutes puis on les essuie avec un linge propre ou du papier absorbant puis on laisse sécher.

Effacer les traces de café ou de thé dans une tasse

Vous êtes un amateur de thé ou de café, mais vous n’en pouvez plus de ces traces disgracieuses sur vos tasses ? On a beau frotter, elles s’accrochent sur les parois internes et le fond des mugs. Le dissolvant, en puissant nettoyant, va leur redonner leur couleur d’origine en deux temps, trois mouvements. On verse le produit dans le mug ou la tasse, on frotte les parties à nettoyer et on nettoie avec du liquide vaisselle avant de rincer abondamment à l’eau claire. Magie, magie, plus aucune trace sur la tasse !

Lisser le cadran rayé d’une montre

Aujourd’hui, la montre est comme un bijou. On la porte tous les jours à notre poignet et elle n’est malheureusement pas à l’abri des coups et de rayures. Plutôt que de devoir faire changer le cadran, on peut utiliser du dissolvant pour effacer les imperfections, notamment si la vitre est en acrylique. Il suffit d’imbiber un coton avec de l’acétone puis de le passer délicatement sur les rayures pour lisser les rayures. Votre montre sera de nouveau en état, comme neuve.