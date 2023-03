Sur les réseaux sociaux, les discours masculinistes s'offrent une seconde jeunesse

La diffusion massive de contenus misogynes sur les réseaux sociaux est-elle un phénomène nouveau ?

Depuis la fin des années 2000, on assiste à un certain retour en arrière sur la question du masculinisme. Le mouvement MeToo avait fait reculer ces discours : sur les réseaux sociaux, la parole des femmes s'est libérée et de nombreux contenus féministes ont vu le jour. Mais ce mouvement a été perçu comme une menace par les masculinistes, qui ont lancé depuis 2020 un véritable "backlash" ("retour de bâton", ndlr). Cette offensive réactionnaire revient en force en ligne, via des formats vidéo mais aussi des vagues de cyberharcèlement d'ampleur contre des femmes. La régression est frappante : aujourd'hui, il est encore plus difficile de s’exprimer sur le féminisme qu’il y a quelques années.

Les masculinistes défendent l'idée que ce féminisme est allé trop loin, au point de renverser selon eux les rapports de domination. À leurs yeux, il faut désormais faire taire et écraser les femmes pour les renvoyer à "leur place", elles qui tentent de remettre en cause celle des hommes, présentés comme de nouvelles victimes dont les droits fondamentaux seraient attaqués. Ces discours réinstaurent aussi les stéréotypes de genre, selon lesquels les femmes et les hommes n'auraient par essence pas la même place ni la même fonction dans la société. La parole féministe est dénigrée, dans une vraie guerre des récits.