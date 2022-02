Comment l'enseignement des maths a-t-il évolué au lycée depuis la réforme ?

Dans un communiqué publié sur son site fin janvier, l'Éducation nationale défend des résultats encourageants : plus de 60% des élèves de Terminale générale suivent toujours un enseignement de mathématiques, que ce soit en spécialité ou en option complémentaire, relève-t-elle. Les spécialités les plus ardues ont par ailleurs le vent en poupe : avant la réforme, 49.000 élèves de Terminale S avaient choisi la spécialité maths en 2019-2020, tandis que sur l'année 2020-2021, après la réforme donc, 52.000 lycéens ont choisi cette spécialité couplée à l'option maths expertes, soit 3000 de plus.

Ces enseignements ont aussi été étendus d'une heure par semaine avec la création de l'option maths expertes, à raison de neuf heures par semaine contre huit pour la spécialité sans l'option avant la réforme. De plus, l'exigence des programmes de cette spécialité a aussi monté d'un cran, appuie le ministère.

Mais c'est au sujet des élèves qui n'ont pas choisi de spécialité maths mais gardaient un enseignement de tronc commun que le bât blesse, pointent les professeurs de mathématiques. "Avant la réforme, 90% des élèves suivaient un enseignement de maths en terminale : nous avons donc perdu un élève sur trois", objectent dans un communiqué publié en réponse le 27 janvier des associations et sociétés savantes de maths, dont l'Association des professeurs de mathématiques de l'enseignement public (APMEP), la Société mathématique de France (SMF) et l'association Femmes et mathématiques.

S'appuyant sur les chiffres de la Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance (DEEP), les associations relèvent ainsi qu'en 2020-2021, 150.000 élèves étaient dispensés d'enseignement mathématique, contre 40.000 l'année précédente. Elles déplorent notamment la disparition des programmes de mathématiques du tronc commun de l'ancienne ES et de l'option maths de l'ancienne L, qui n'ont "plus d'équivalent" aujourd'hui au niveau de la Première. "C’est la moindre diversité des parcours de mathématiques et leur élitisme assumé par le ministère qui sont en partie responsables de la baisse des effectifs et de l’augmentation des inégalités", estiment-elles.

Quant aux spécialités en elles-mêmes, l'arrivée de 3000 nouveaux élèves dans en spécialité renforcée reste "relativement faible" à leurs yeux, d'autant que l'option mathématiques expertes n'est pas proposée dans tous les établissements.