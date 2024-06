Les épisodes de canicule se multiplient. Ces chaleurs extrêmes empêchent les habitants des villes de profiter de leur espace extérieur. Quelques astuces simples permettent néanmoins de faire baisser la température des balcons et terrasses.

44,4° à Nîmes en juin 2019, 42,6 à Paris en juillet 2019, 39,3° à Brest en juillet 2022… Aucune région n’échappe désormais aux épisodes caniculaires. Les températures record transforment les villes densément peuplées en fournaise.

Résultat, impossible de profiter de votre balcon ou de votre terrasse. Ces surfaces imperméables, dépourvues de végétation et en béton, créent un îlot de chaleur impossible à supporter.

Vous pouvez néanmoins rafraîchir votre espace extérieur. Installez un voile d’ombre, des plantes grimpantes ou modifiez votre revêtement pour une couleur claire ou du bois peut offrir aux personnes les plus fragiles de meilleures conditions.

Favorisez des couleurs claires

D’abord, restructurez votre balcon ou votre terrasse. Objectif, limiter la propagation de la chaleur par le sol. Oubliez le béton ou le bois composite. Privilégiez le bois naturel, seul sol sur lequel il demeure possible de marcher pieds nus sans se brûler lorsque le soleil se trouve à son zénith. Dans la mesure du possible, redonnez un coup de frais à vos murs extérieurs. Plus la couleur est foncée, plus elle absorbe la lumière et la chaleur. Utilisez donc des couleurs claires : évitez le blanc éblouissant au soleil et servez-vous par exemple de teintes comme le sable ou le beige.

Pour la décoration, optez pour des matières naturelles (bois, fibres naturelles ou terre cuite). Pour rappel, le plastique surchauffe rapidement sous le soleil.

Ombragez et végétalisez

Organisez votre extérieur autour de zones d’ombres. Tonnelles amovibles, pergolas adossées à un mur, store banne ou voiles d’ombrage. Plusieurs solutions permettent d’ombrager une partie de votre balcon ou terrasse. Rapides et faciles à installer, ces outils servent également de brise-vue dans les immeubles collectifs.

Mais devant vos fenêtres, c’est la végétation qui garde le pouvoir le plus rafraîchissant. Il s’agit d’une climatisation naturelle capable de réduire la température de plusieurs degrés. Les feuilles absorbent et réfléchissent les rayons du soleil. Pensez d’abord aux plantes grimpantes (clématite, passiflore, jasmin…). Ombrageuses, elles rafraîchissent les murs et empêchent la réverbération en courant dessus. Dans des bacs ou des pots posés au sol, plantez des arbustes (bambou, fougères, camélia, agrumes…). Ces arbustes au feuillage généreux, souvent à croissance rapide, créent des ambiances paisibles.

Profitez-en pour suspendre des fleurs et des plantes aromatiques. En plus de leur pouvoir rafraîchissant, la menthe verte, la lavande ou le basilic libèrent des parfums rafraîchissants qui éloignent beaucoup d’insectes à l’image des moustiques.