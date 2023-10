Comment mieux se comprendre avec les chats ?

Au-delà de la relation entre la mère et ses petits jusqu'au sevrage, le chat sauvage ne miaule pas. C'est un comportement qu'il a acquis en côtoyant les humains au fil des millénaires afin d'exprimer ses besoins : nourriture, eau, caresses, protection… Aujourd'hui, certains chats font des vocalises qu'on pourrait apparenter avec un peu d'imagination à des phrases et d'autres, comme le Siamois, sont réputés très bavards. Les miaulements varient en tonalité et en intensité selon ses besoins. Prêtez l'oreille et entraînez-vous à les reconnaître pour répondre (ou non) à ses envies !

Qu'il miaule souvent ou rarement, il ne faut pas hésiter à parler à son chat. Même s'il ne comprend pas les mots en eux-mêmes, votre intonation (déclarative, injonctive, caressante…) et son niveau sonore lui suffisent pour connaître votre état d'esprit : affection, complicité, tristesse, colère, douleur… Vous n'aurez peut-être pas de grandes conversations avec votre félin, mais vous lui transmettrez de nombreuses informations rien qu'en lui parlant. Une voix douce et posée peut même l'apaiser en cas de stress ou de peur.

De plus, le chat apprend vite à reconnaître son nom et des mots comme "non", "viens manger", "stop", "monte", "descend"...