Comment occuper mon chien quand il pleut ?

Quand il pleut, on se rabat à l'intérieur et on s'occupe avec mille activités en solo ou en famille. En tant que membre du foyer, le chien réclame lui aussi de l'attention. Même si vous ne pouvez pas lui lancer la balle dans le jardin ou l'emmener se promener, c'est l'occasion de faire des jeux de stimulation intellectuelle, de prendre soin de lui…