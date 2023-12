Comment poser ses jours de congés en 2024 pour prolonger au max ses vacances et week-ends

En posant sept jours de congés en mai, vous pouvez profiter de 16 jours de repos consécutifs. En prenant le vendredi 16 août, votre week-end peut durer quatre jours. Veillez à demander vos congés le plus vite possible, car cette opportunité intéressera tous vos collègues.

L’année 2023 n’est pas encore terminée que nos yeux sont déjà rivés sur l’agenda de 2024. Et pour cause, comme tous les ans, de nombreux jours fériés nous permettent d’optimiser les jours de congés s’ils sont judicieusement posés. Alors, quand tombent les ponts et quelles dates faut-il bloquer pour ses vacances ou longs week-ends ?

Week-end de trois jours ou neuf jours de vacances à Pâques

Si le 1ᵉʳ janvier 2024 tombe un lundi, il est peut-être trop tard pour poser le 29 décembre et ainsi profiter de quatre jours de repos grâce au week-end. Rassurez-vous, le mois d’avril arrive très vite avec son lot de surprises ! Le 1ᵉʳ jour du mois est férié, mais si vous souhaitez jouer les prolongations après ces trois jours du week-end de Pâques, il est possible de poser le mardi 2, le mercredi 3, le jeudi 4 et le vendredi 5 avril. Ainsi, vous pourrez profiter de neuf jours de repos consécutifs.

En mai, fais vraiment ce qu’il te plaît grâce aux jours fériés

Chaque année, le mois de mai est le plus généreux en jours fériés ! Et en 2024, les planètes semblent s’être alignées pour que vous puissiez partir en vacances sans avoir à sacrifier trop de congés payés. Le 1ᵉʳ et le 8 mai tombent un mercredi. L’Ascension tombe le jeudi 9. Plusieurs options s’offrent à vous : en posant le lundi 29 et le mardi 30 avril, vous disposerez de cinq jours de repos. Même nombre de jours en ne prenant que le 10 mai. Enfin, il est aussi possible de prendre le lundi 6, le mardi 7 et le vendredi 10 mai. Ce schéma permet d’avoir trois jours à poser pour neuf de libres (avec le week-end du 4 et du 5).

Pour la fin du mois, le lundi de Pentecôte tombera le 20 mai 2024. Une nouvelle opportunité de profiter de neuf jours de repos : du samedi 18 au dimanche 26. Il faut alors poser le mardi 21, le mercredi 22, le jeudi 23 et le vendredi 24.

Août, Toussaint et Noël 2024 : quand faut-il prendre des jours ?

Le 14 juillet tombe un dimanche en 2024, il faudra donc attendre le mois d’août pour s’accorder quelques week-ends prolongés. Le 15 du mois est un jeudi, libre à vous de poser uniquement le vendredi 16 pour avoir quatre jours de repos ou bien les lundi 12, mardi 13, mercredi 14 et vendredi 16 août pour les plus gourmands.

Le vendredi 1ᵉʳ novembre 2024 sera férié à l’occasion de la Toussaint. Si les trois jours ne vous suffisent pas, il vous suffit de prendre le mercredi 30 et le jeudi 31 octobre. Enfin, le 25 décembre aura lieu un mercredi en 2024. Vous avez donc le choix de prendre les jours qui précèdent ou qui suivent le jour férié pour gagner un week-end de cinq jours.