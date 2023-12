Comment prendre soin d'une tortue de terre ?

Comptant parmi les espèces protégées, les tortues terrestres peuvent, pour certaines, être élevées en captivité. Ce nouvel animal de compagnie (NAC) vit plusieurs dizaines d'années. Il a besoin de soins spécifiques et d'un environnement sécurisé.

Avant d'adopter une tortue terrestre, connaître ses besoins particuliers permet de bien préparer son terrarium ou son enclos extérieur, de choisir une alimentation adaptée et d'anticiper les soins nécessaires à sa bonne santé. Voici tout ce qu'il faut savoir pour bien s'occuper d'une tortue de terre.

L'habitat de la tortue terrestre : le terrarium

Les espèces de tortues terrestres qu'on peut adopter en animalerie et chez les éleveurs professionnels (tortue d'Hermann, tortue des steppes, tortue grecque…) sont adaptées à la vie en extérieur. Toutefois, les jeunes tortues sont fragiles et font des proies faciles pour les prédateurs (chien, chat, rapace, renard…). Elles doivent donc passer leurs premières années (cinq à dix ans selon l'espèce) bien à l'abri dans un terrarium. Avec du substrat spécial en guise de sol, des rochers, branches et cachettes pour créer un environnement agréable à la tortue, le terrarium doit être nettoyé constamment.

Ne produisant pas sa propre chaleur, la tortue est très sensible aux variations thermiques. Son environnement doit lui offrir une température constante de 28 à 30°C et un apport de lumière au moins dix heures par jour. Les UVA et les UVB participent à la synthétisation de la vitamine D3 et du calcium dont la tortue a besoin pour construire une carapace solide et être en bonne santé.

Ma tortue de terre peut-elle vivre dehors ?

Dès qu'elles sont adultes et protégées par leur carapace rigidifiée, vous pouvez installer les tortues dans un enclos extérieur bien ensoleillé. Celui-ci doit être grillagé afin d'empêcher vos animaux de s'échapper et les prédateurs d'entrer à la recherche d'un dîner. Il doit offrir un environnement sûr à vos animaux de compagnie, propre, sain, pourvu de cachettes et suffisamment grand pour que les tortues puissent se déplacer et vivre confortablement. Si la tortue d'Hermann, la tortue grecque et la tortue des steppes ne dépasseront pas 30 cm, certaines espèces comme la tortue sillonnée peuvent atteindre 70 cm d'envergure !

Par ailleurs, la tortue terrestre hiberne chaque année, de novembre à mars environ. Vous devrez donc lui aménager un espace douillet, à l'abri des basses températures et des dangers.

Que mange une tortue terrestre ?

Cela dépend du régime alimentaire de l'espèce. Si elle est herbivore, vous pouvez lui donner de la laitue, des pissenlits, des morceaux de carotte et de navet, des feuilles d'endives… Pour faire plaisir à votre tortue occasionnellement, pensez à lui servir des morceaux de fruits frais ou décongelés (fraise, papaye…), car elle en raffole ! Elle aime aussi les fleurs comme la violette ou la pâquerette, à cueillir dans votre jardin ou à acheter séchées en animalerie. Si elle est omnivore, elle appréciera les petits insectes vivants ou séchés qui constituent un bon apport de protéines.

Dans les deux cas, on trouve également dans le commerce des mélanges de granulés spéciaux pour tortues terrestres. Ils contiennent tous les ingrédients nécessaires à l'alimentation de votre animal de compagnie. Enfin, la tortue a besoin de compléments en calcium.

Une jeune tortue doit être nourrie tous les jours tandis que la tortue adulte se contente d'une ration quatre fois par semaine.

Avant d'adopter une tortue de terre, renseignez-vous auprès des cabinets vétérinaires aux alentours ! Avoir un professionnel apte à prodiguer les soins aux NAC à proximité est important, car votre tortue aura besoin d'un suivi médical et peut-être de soins au cours de sa vie pour soigner une maladie ou une blessure.