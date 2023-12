Comment prendre soin de ses poules en hiver ?

Les poules résistent bien au froid, mais il est normal de s’inquiéter pour elles en hiver. Sujettes aux maladies respiratoires comme le coryza, elles craignent énormément l’humidité et les courants d’air. Pour qu’elles continuent de pondre et ne tombent pas malades, il convient de revoir le poulailler et leur alimentation.

Les poules résistent bien au froid, jusqu’à -15°C voire -20°C. Pour supporter les baisses de température, elles peuvent compter sur leur plumage qui s’épaissit à la fin de l’été ou en début d’automne. Les gallinacés de plus d’un an renouvellent une partie de leurs plumes. Malgré cette mue, les poules ne sont pas à l’abri de problèmes de santé. Afin de s’en prémunir et pour qu’elles pondent suffisamment, il faut adopter les bons réflexes.

Comment protéger le poulailler du froid et de l’humidité ?

De préférence, il est conseillé d’installer le poulailler à l’abri du vent. À défaut, on peut aménager un brise-vent à l’aide de haies. Un toit parfaitement étanche fait barrage aux infiltrations d’eau ou d’air, sources d’une déperdition de chaleur.

On peut doubler le toit en réalisant un sous-plafond ou positionner une bâche. Quant aux murs, ils sont davantage isolés avec l’ajout de planches en bois ou en liège – parfaitement cachées des poules pour éviter qu’elles ne les picorent. Attention à ne pas boucher les aérations du poulailler, elles s’avèrent nécessaires pour évacuer l’humidité.

En plus d’une litière épaisse et généreuse à base de paille ou de copeaux de bois, on peut installer une lampe chauffante en hiver. Adaptée à un usage en extérieur, elle réchauffe l’abri tout en stimulant la ponte.

Protéger ses poules en adaptant leur alimentation en hiver

Les poules ont besoin de forces en hiver. Afin d’éviter les problèmes de carences, il faut enrichir leur alimentation. Pour que les volailles se fabriquent une petite réserve de graisse, rien de tel que des pâtées riches en protéines à base de riz, pâtes, légumes…

Des soupes tièdes, des fortifiants sous forme de vitamines ou quelques friandises pour poules peuvent aussi rejoindre le menu. L’autre idée consiste à augmenter la ration de maïs ou à rajouter dans leurs plats des insectes déshydratés comme des vers de farine ou des coquilles d’huîtres, particulièrement riches en calcium.

Les autres précautions à prendre en hiver

Afin de se faciliter la tâche, il est préférable de choisir ses poules en fonction de sa région d’habitation. En cas d’hiver rigoureux, les races rustiques restent les bienvenues. Par exemple, la Sussex, la Poule Rousse et la Brahma s’avèrent peu frileuses.

Quoi qu’il en soit, les gallinacés doivent sortir de leur poulailler pour se dégourdir les pattes. Ainsi, il est de bon ton de protéger le parcours extérieur du vent et du mauvais temps pendant la saison hivernale. Une bâche peut s’inviter au-dessus de l’enclos pour faire rempart aux intempéries. On aménagera également le sol à l’aide de paille ou de copeaux de bois pour rendre la promenade plus agréable.

En hiver, l’eau risque de geler. Pour cette raison, il est conseillé de la changer régulièrement, au moins deux fois par jour. Une eau légèrement tiède aura moins de risque de se transformer en bloc de glace.