Comment prendre soin des yeux de mon chat ?

Les yeux du chat s'entretiennent au même titre que sa fourrure et ses oreilles. Néanmoins, il est inutile de les nettoyer si ce n'est pas nécessaire. Il faut procéder avec le produit nettoyant adapté : un produit spécial pour animaux acheté en cabinet vétérinaire ou en pharmacie ou du sérum physiologique.

La première chose à faire est de rassurer votre compagnon à quatre pattes en le caressant et en vous comportant de façon apaisante afin d'éviter un malencontreux coup de griffes.

À l'aide d'une compresse sèche, décollez les impuretés accumulées sous les yeux sans appuyer, de l'intérieur vers l'extérieur. Si les impuretés restent collées, utilisez une compresse imbibée de produit et commencez par tamponner doucement la zone pour les humidifier. Ensuite, passez délicatement la compresse de l'intérieur vers l'extérieur jusqu'à éliminer les dernières croûtes. Enfin, essuyez la partie nettoyée avec une compresse sèche.

Afin d'éviter la propagation des bactéries éventuelles, on change de compresse à chaque étape et pour chaque œil. On évite absolument le coton (disque ou coton-tige) car c'est une matière pelucheuse. Quelques fibres pourraient rester coincées dans la paupière et entraîner des complications.