Comment préparer mon animal de compagnie à l'arrivée d'un bébé ?

Les animaux sentent que quelque chose se passe chez leur maîtresse dès les premiers mois de grossesse, mais la réaction est très variable d'un individu à l'autre. Certaines femmes enceintes observent que leur chat ne les lâche plus d'une semelle tandis que d'autres notent un éloignement marqué de l'animal. Il est alors important de rassurer le félin, de ne pas le repousser, mais, au contraire, de lui parler et de le câliner en le laissant s'approcher du ventre arrondi (tout en restant vigilant).

Le chien, lui, peut réclamer davantage d'attention et ne pas comprendre qu'il est plus difficile de jouer et de courir avec lui quand on est enceinte. Déléguez ces activités sportives au futur papa et consacrez-lui les temps calmes (câlins, caresses, repas…).

Au fil de la grossesse, habituez votre animal de compagnie à ce qu'il ne soit plus le centre du monde afin qu'il ne vive pas l'arrivée du bébé comme un abandon. Vous pouvez réduire progressivement les temps d'interaction quotidiens avec lui sans pour autant le délaisser.