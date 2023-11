Comment protéger mon lapin de compagnie des maladies ?

Comme le chien et le chat, le lapin peut attraper des puces. Ces petits insectes se plaisent dans sa fourrure touffue et prolifèrent à grande vitesse en se nourrissant du sang de votre animal de compagnie. Même si on ne les voit pas, un lapin qui se gratte plus que la normale doit vous alerter. En effet, les puces provoquent de fortes démangeaisons et le lapin peut créer des lésions cutanées en se grattant, porte grande ouverte aux infections bactériennes. Un traitement antiparasite permet de les éliminer rapidement.

Le lapin domestique est aussi sensible à la gale, causée par un petit acarien coriace. Elle se développe généralement dans les oreilles et peut ensuite s'étendre au corps si elle n'est pas traitée dans les meilleurs délais.

Côté champignons, votre lapin peut être contaminé par la teigne. Ce champignon microscopique prolifère sur la peau de l'animal en formant des petits cercles pelés. Transmissible à l'homme et aux autres animaux du foyer, il mérite une attention particulière et un traitement antifongique adapté sans attendre.