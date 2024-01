Comment punir votre chien de manière constructive ?

Même bien éduqué, le chien peut faire des bêtises tout au long de sa vie. Il n'est pas toujours facile de réagir de manière appropriée et proportionnée. La question de la punition intelligente et efficace se pose donc pour tous les maîtres.

Votre chien a mâchouillé vos chaussures préférées, un stylo ou un coussin ? Il a refusé de vous obéir et a choisi de n'en faire qu'à sa tête malgré un ordre clair ? Il mérite une punition, mais elle doit être comprise afin de s'intégrer au processus d'éducation. Voici quelques pistes pour vous aider à punir votre chien de manière intelligente.

Pourquoi mon chien fait des bêtises ?

Souvent, on prête des intentions calculées au chien qui a fait une bêtise : il a détruit cet objet auquel je tiens pour se venger, il a fait exprès de faire ses besoins sur le tapis alors qu'on rentre de promenade… Mais, si l'animal a une excellence mémoire, il n'a pas la capacité de calcul retorse que requiert la vengeance. En revanche, une bêtise peut s'expliquer par l'ennui et/ou la déception à l'instant T. Vous ne lui avez pas témoigné l'attention qu'il mérite (ou pense mériter) ou avez coupé ses élans d'excitation et, par dépit, il s'attaque au premier objet qui lui passe entre les pattes. Il peut également agir ainsi afin d'attirer votre attention lorsqu'il considère qu'il est temps que vous vous consacriez à lui pour jouer ou sortir. Et, contrairement aux autres animaux de compagnie, le chien a vraiment besoin qu'on s'occupe de lui, avec de nombreuses interactions quotidiennes et une solide éducation.

Comment punir mon chien intelligemment ?

Punir son chien pour un fait commis 30 minutes avant ou plus est difficile. Comme il vit dans l'instant, il risque fortement de ne pas faire le lien entre l'action et votre réaction. Une punition n'est donc réellement pertinente qu'en cas de flagrant délit. Cependant, vous ne pouvez pas passer l'éponge sur la destruction d'un objet ou un vol de nourriture parce que vous n'avez pu réagir sur l'instant. L'absence de conséquence reviendrait à l'encourager à recommencer.

Si vous le prenez sur le fait, un "NON", "STOP", "ARRÊTE", "LÂCHE-ÇA" (ou n'importe quel mot que vous aurez choisi pour cette situation) ferme et sonore doit le faire cesser immédiatement. Il peut s'accompagner d'un mouvement brusque, d'un claquement de mains ou d'un bruit fort sur une surface.

Vous pouvez ensuite ignorer votre chien un moment, sans interaction pendant quelques dizaines de minutes. Repoussez-le dès qu'il s'approche, refusez de lui lancer la balle, ne le laissez pas capter votre regard. Il en sera très malheureux et, à force de répéter cette réaction punitive à chaque bêtise, il fera le lien.

S'il refuse d'obéir à un ordre direct, vous pouvez également l'ignorer ou l'isoler un instant lorsqu'il devient gênant ou dangereux, par exemple si vous recevez des invités et qu'il saute sur tout le monde malgré vos invectives. Avec interdiction ferme de sortir du panier ou dans une pièce close, l'isolement est une excellente punition, à condition qu'elle dure peu. Le chien a alors le temps de se calmer.

Quels sont les actes à éviter pour punir un chien ?

Même si vous avez envie de tordre le cou de votre compagnon à quatre pattes parce qu'il a dérobé les saucisses sur le barbecue, saccagé le salon ou failli vous renverser en courant au portail, vous devez garder la tête froide. Tous les comportementalistes canins s'accordent à dire que les coups avec la main ou un objet sont inutiles, contreproductifs et même dangereux pour l'animal. Par ailleurs, la violence envers les animaux est répréhensible et punie par la loi. Votre chien risque plus de vous craindre, de devenir agressif et/ou de perdre la confiance qu'il vous porte que de cesser les comportements inappropriés.

Bien que tentants pour les maîtres excédés par le bruit, les colliers anti-aboiements ne doivent être utilisés qu'en dernier recours, car la décharge reçue est douloureuse et le chien ne jouera plus son rôle de gardien protecteur.

Enfin, attacher ou enfermer le chien pour quelques heures ou jours relève également de la maltraitance.

En somme, ne cédez pas à la violence, mais repensez l'éducation de votre chien en lui accordant plus de temps pour l'empêcher de faire des bêtises et, le cas échéant, n'hésitez pas à demander de l'aide à un dresseur professionnel !