Espèce originaire d'Amérique du Sud, la fourmi de feu, ou fourmi électrique, a fait son apparition en France. L'Union européenne a classé cet insecte très invasif parmi les espèces "préoccupantes". Sa piqûre provoque une forte sensation proche d’une brûlure d’ortie qui dure entre deux et trois heures.

La fourmi de feu fait partie des espèces invasives et nuisibles pour l’Homme, mais également pour la biodiversité. Présent depuis des décennies aux États-Unis, au Canada, en Chine ou encore en Australie, cet insecte originaire d'Amérique du Sud a récemment fait son apparition en France. Entré sur le territoire européen par la Sicile et l'Italie, le nuisible a été signalé à Toulon pour la première fois en 2022.

Redoutable, la fourmi de feu peut anéantir les autres insectes, détruire la flore et provoquer la cécité des animaux. "Dans les forêts qu'elle a envahies, on n'entend plus aucun son d'insectes", rappelle Olivier Blight, chercheur à l'Institut méditerranéen de biodiversité et d'écologie à l'Université d'Avignon, à TF1 INFO. Chez l'homme, sa piqûre très douloureuse peut provoquer des chocs anaphylactiques chez les personnes allergiques.

Comment identifier les fourmis de feu ?

D'une très petite taille, elle mesure environ 1,2 mm pour les fourmis électriques ouvrières. Les reines et les mâles peuvent aller jusqu'à 4 mm. Les fourmis de feu sont d'une couleur jaune orangée ou marron et elles possèdent quelques caractéristiques propres. Les Wasmannia auropunctata ont deux segments entre le thorax et l'abdomen, un corps poilu, des antennes terminées par une masse, des puissantes mandibules et un dard semblable à celui des guêpes. Les fourmis de feu possèdent également un double système de reproduction permettant de créer des colonies en un temps record. La reine peut pondre jusqu'à 2 000 œufs par jour.

Comment lutter contre les fourmis de feu ?

Les préfectures des villes françaises qui ont signalé la présence de fourmis de feu surveillent de très près leur expansion. Léna Polin, entomologiste interrogée par Femme Actuelle, explique comment réagir si on se trouve en présence de l’insecte. Elle conseille de prendre des photos et d'envoyer "des photos ou des spécimens morts dans un tube avec un peu d’alcool, au Muséum national d’Histoire naturelle et à l'Inventaire National du Patrimoine Naturel". Surtout, il faut éviter d'utiliser des insecticides ou d'essayer de détruire la colonie avec ses propres moyens, sous peine de se faire attaquer. Pour la spécialiste : "il faut laisser faire les professionnels qui pourraient intégrer la destruction des nids aux études de recherches".