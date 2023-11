Comment reconnaître et anticiper un burn-out scolaire ?

Selon une étude de YouGov publiée en octobre 2023 par le réseau Discord et réalisée sur 3 000 membres de la génération Z âgés de 18 à 25 ans, des milliers de jeunes en Europe considèrent qu'ils ont une "très mauvaise" santé mentale. Trois jeunes sur cinq reconnaissent avoir souffert d'anxiété et de stress au cours des six derniers mois.

Que ce soit à l’école, au collège ou encore au lycée, les enfants et adolescents peuvent également souffrir de burn-out scolaire. La différence avec la phobie scolaire est mince, mais on peut tout de même les distinguer par le fait que la première se manifeste par une peur excessive et irrationnelle d’aller à l’école. Le burn-out scolaire s’apparente plus à une dépression liée à un environnement stressant. Pour savoir si votre progéniture est concernée par ce mal, certains signes chez l’enfant et chez l’adolescent peuvent vous alerter.