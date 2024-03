Comment reconnaître et soigner les maladies du hamster ?

Le hamster est un rongeur de compagnie agréable. Il est néanmoins fragile et apprécie peu d'être manipulé par ses maîtres. Le hamster est aussi sensible à différentes maladies, à connaître pour mieux les éviter.

Quand on adopte un rongeur de compagnie, on sait qu'on profitera de ses facéties pendant seulement quelques années, car ces animaux ont une durée de vie assez courte. Le hamster ne vit qu'un à trois ans selon les races et peut attraper de nombreuses maladies en animalerie ou simplement à l'intérieur de sa cage.

Quelles sont les maladies cutanées du hamster ?

La surinfection d'une affection cutanée est courante chez le hamster. Ce petit animal très actif et joueur peut se blesser facilement en jouant, en se battant avec ses compagnons de cage ou en mangeant un aliment trop dur et le moindre manque d'hygiène crée un terrain favorable à la prolifération bactérienne. Il n'est donc pas rare de voir se former un abcès cutané ou une dermite. L'un comme l'autre nécessite une intervention vétérinaire rapide (traitement antibiotique, chirurgie) afin de soigner la maladie et l'infection qui l'a causée.

La contamination du hamster par un parasite externe

Même dans sa cage, le hamster peut être confronté à des parasites externes, notamment par contact indirect avec un autre animal contaminé au sein du foyer. Ainsi, il attrape des puces, ou plus rarement des poux, et a besoin d'un traitement antiparasitaire. Il faut également se méfier des mycoses, des champignons, de la teigne et de la gale. Ces parasites entraînent de fortes démangeaisons qui se surinfectent volontiers par grattage excessif et peuvent dégénérer en infection généralisée du hamster.

Les maladies buccales et digestives du hamster

La dentition et les abajoues sont essentielles à la survie du hamster. Lorsqu'elles sont abîmées ou malformées, l'animal n'est pas ou plus en mesure de se nourrir correctement et dépérit vite. Un hamster qui ne s'alimente plus normalement doit vous alerter. Il souffre peut-être d'un trouble digestif en lien avec un parasite interne (ténia, salmonelle, coccidies…), une alimentation inadaptée ou un manque d'eau. La constipation et la diarrhée sont courantes chez ce rongeur fragile, tout comme l'occlusion intestinale (aliments trop secs, boule de poils…). De plus, la diarrhée sévère est un symptôme caractéristique de l'iléite proliférative. Cette maladie affiche un fort taux de létalité, car elle déclenche une septicémie fatale en 48 heures seulement.

Les maladies respiratoires du hamster

Le rhume est fréquent chez le hamster, avec des symptômes similaires aux nôtres. Il ne faut pas oublier que, malgré sa fourrure, ce petit animal fragile peine à maintenir sa température corporelle s'il est exposé au froid et aux courants d'air. Bénin, le rhume guérit de lui-même en quelques jours, sauf s'il dégénère en pneumonie. Les vétérinaires s'accordent à dire qu'il s'agit de la deuxième cause de létalité chez le hamster et qu'il faut traiter l'infection virale ou bactérienne rapidement afin de sauver le rongeur.

Les tumeurs cancéreuses chez le hamster

Les tumeurs cancéreuses se développent principalement chez les rongeurs âgés de deux ans ou plus. Elles peuvent toucher tous les organes et ne se traitent malheureusement pas, accélérant la fin de vie du hamster.