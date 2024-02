Comment reconnaître et traiter la mammite chez le chien ?

Inflammation de la glande mammaire, la mammite touche essentiellement la chienne allaitante. Elle est souvent liée à une hygiène défaillante après la mise bas. Rapidement diagnostiquée, la mammite est facile à soigner.

Votre chienne attend un heureux évènement ou les chiots sont juste nés ? Prenez garde à la mammite ! Cette inflammation des mamelles est malheureusement courante, particulièrement douloureuse et peut s'aggraver si on n'apporte pas les soins nécessaires dans les meilleurs délais. Causes, symptômes, traitement, voici tout ce que vous devez connaître sur la mammite pour en préserver vos animaux de compagnie.

La mammite de la chienne : qu'est-ce que c'est ?

Également connue sous le nom de mastite, la mammite est une inflammation d'une ou plusieurs glandes mammaires. Cette infection est provoquée par une attaque de bactéries Escherichia coli ou Staphylococcus aureus (staphylocoque doré). Sans distinction de race, elle survient dans la plupart des cas chez la chienne allaitante ou en fin de gestation, mais elle s'observe aussi parfois lors d'une grossesse nerveuse. Généralement bénigne si on la traite rapidement, la mammite peut toutefois devenir aiguë avec de graves complications.

Quelles sont les causes de la mammite ?

L'infection s'installe sur la chaîne mammaire à un moment stratégique : l'allaitement. Les mamelles sont alors fortement sollicitées par les jeunes chiots affamés qui peuvent involontairement griffer la peau sensible de leur mère ou provoquer des irritations, d'excellents points d'entrée pour les bactéries. Le risque augmente en cas d'hygiène médiocre de l'environnement des animaux. Il est également possible que la bactérie soit déjà présente dans l'organisme de la mère et que la mammite en soit une infection déclarée.

Quels sont les symptômes de la mammite chez la chienne ?

La mammite a l'avantage d'être clairement visible : une ou plusieurs mamelles sont rouges, chaudes, enflées et douloureuses. La chienne montre très vite des signes de gêne et de fatigue liées à l'infection. Cet engorgement mammaire bénin touche aussi les chiots. Ils tètent difficilement, gémissent, ont la diarrhée, vomissent et perdent du poids.

En cas de mammite aiguë, la chienne souffre de fièvre et la mamelle atteinte enfle davantage, devient franchement rouge ou bleue, avec des sécrétions à l'aspect purulent ou floconneux. L'allaitement est alors impossible, la chienne apathique et somnolente cesse de s'alimenter. Si l'inflammation se complique, la formation d'un abcès est à craindre, tout comme la toxicité du lait maternel.

Que faire si ma chienne souffre de mammite ?

Dès l'apparition des premiers symptômes bénins, une visite vétérinaire s'impose pour soigner l'inflammation et soulager la douleur de la chienne. Après diagnostic (échographie, analyses de sang et de lait, antibiogramme), le vétérinaire prescrit des antibiotiques et des anti-inflammatoires afin de réduire l'infection. En cas de complications, une intervention chirurgicale permet de drainer l'abcès. Il vous conseille également sur le nourrissage des chiots, car vous allez devoir prendre le relais, le temps que leur mère guérisse tout à fait.

Par ailleurs, la chienne souffrant de mastite doit être choyée pour lutter efficacement contre l'infection. Sans lui demander d'effort inutile, on l'installe dans un endroit calme où elle peut vraiment se reposer et on lui sert une nourriture de qualité, tout en veillant à sa bonne hydratation.

Il n'y a aucun traitement préventif à la mammite. Toutefois, une bonne hygiène de vos animaux pendant la gestation et l'allaitement réduit considérablement les risques d'infection.