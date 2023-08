Comment reconnaître les principales maladies du chien et les éviter ?

Proliférant dans la nature dès le printemps, les parasites externes comme les puces, les tiques ou les phlébotomes raffolent du sang de l'animal. Les piqûres sont désagréables pour le chien, mais elles présentent surtout le risque de lui transmettre une maladie.

La Maladie de Lyme transmise par une tique infectée peut toucher vos animaux avec fièvre, léthargie, perte d'appétit, douleurs et gonflements articulaires. Sans traitement antibiotique adapté, elle peut affecter les organes et les muscles du chien jusqu'à devenir fatale. Moins grave, l'anaplasmose a les mêmes causes, symptômes et traitements. Cet acarien peut également transmettre la piroplasmose canine (fièvre de la tique ou babésiose). Elle se traduit par de nombreux symptômes : fièvre, léthargie, vomissements, diarrhées, douleurs abdominales, perte d'appétit, urines foncées, difficultés respiratoires, troubles de la coordination. L'administration d'un antiparasitaire s'impose rapidement pour éviter les défaillances d'organes et le décès du chien. La meilleure façon de les éviter est de traiter votre chien contre les parasites externes en prévention à chaque début de printemps et de surveiller son pelage.

Du côté des parasites internes, le ver du cœur est redoutable. Le moustique est le principal vecteur de la dirofilariose, essentiellement présente en France dans les régions du sud. En se développant, les nématodes s'installent dans le cœur et les artères pulmonaires, avec une prolifération silencieuse et asymptomatique au début. Plusieurs mois après, les symptômes apparaissent : baisse de l'appétit et de la tonicité, toux, difficultés respiratoires, insuffisance cardiaque, épanchement pleural, malaises… Selon le Docteur Damoiseaux, spécialiste en cardiologie animale au Centre Hospitalier Vétérinaire Frégis à Paris, un traitement antiparasitaire est possible, mais risqué. Une intervention chirurgicale est aussi parfois réalisable. Cependant, le meilleur traitement reste la prévention. Parlez-en avec votre vétérinaire !