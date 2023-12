Comment recycler son sapin après les fêtes de Noël ?

Le sapin est un déchet vert facile à valoriser et à recycler. Utilisé en compost ou en broyat, votre conifère peut également être replanté. Que votre sapin soit naturel ou artificiel, plusieurs solutions permettent de s’en débarrasser.

Six millions de conifères ont été vendus en 2021. C’est ce que rapporte l’étude Kantar dans son « Rapport sapin de Noël 2021 » et dont se fait écho le Ministère de l’Agriculture. Devant un tel succès, il est important que chaque foyer recycle son arbre correctement afin d’éviter le désastre écologique.

Passible d’une amende de 150 euros, l’abandon de sapin sur la voie publique relève d’une infraction de dépôt sauvage d'ordures (article L541-1-1 du Code de l’environnement). Dans les régions du nord-est de la France comme en Alsace et dans les Vosges, les sapins finissent en feux de joie. Bien que symbolique – le bûcher représente les soucis de l’an passé –, cette tradition se révèle loin d’être aussi écologique que ces solutions.

Peut-on utiliser son sapin comme bois de chauffage ?

Après un temps de séchage, votre sapin débarrassé de ses boules et guirlandes peut finir dans la cheminée. Toutefois, cette option n’est pas à privilégier car les résineux s’enflamment rapidement et encrassent les conduits.

À défaut, mieux vaut stocker le bois à l’abri pendant six mois avant d’en faire usage pour le brasero ou le barbecue. Accompagnées de charbon de bois, les branches coupées représentent une bonne braise. Les aiguilles, elles, constituent un excellent allume-feu qui impose une certaine prudence.

Recycler son sapin en compost ou broyat

Pour ceux qui ont un jardin, il est possible de transformer son sapin en compost ou de le broyer afin d’en faire du paillis. En l’absence de terrain, amenez le conifère à la déchetterie. Placé dans la benne réservée aux déchets verts, il sera ensuite recyclé en compost, bois de chauffage ou broyat. Selon le Ministère de l’Agriculture, une tonne de sapins permet de produire 300 à 400 kg de compost.

Afin de ne pas avoir à se déplacer jusqu’au centre de tri des déchets, rien de tel que les points de collecte organisés par les communes. Très utiles et compostables, certains sacs à sapin vendus en faveur d’associations caritatives facilitent le transport.

En ce qui concerne les sapins artificiels fabriqués en plastique et PVC, des matières issues du pétrole et donc non biodégradables, la déchetterie reste la seule solution viable. Ils seront recyclés en partie ou intégralement.

Replanter le sapin ou en faire profiter le littoral

D’une année sur l’autre, le sapin en pot peut resservir. Il faut que les racines soient intactes et que le conifère soit replanté correctement. À effectuer au plus tard le jour de l’an lorsqu’il ne gèle pas, l’opération nécessite de bien humidifier la motte et d’ajouter du terreau.

Renseignez-vous si vous habitez le littoral atlantique ou sur les côtes de la Manche. Certaines communes comme Capbreton ou Fort-Mahon collectent les sapins afin de les utiliser comme paillage et renforts dans les dunes de sable. Véritables coupe-vent, les arbres protègent contre l’érosion et l’avancement du sable.