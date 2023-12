Comment régler la température du réfrigérateur pour réduire la facture d'électricité ?

Le réfrigérateur n'est jamais au repos. C'est l'un des appareils les plus énergivores de nos habitations. Grâce à un bon réglage, on peut réduire sa consommation d'électricité.

Le réfrigérateur est l'un de nos rares équipements qui ne s'arrête jamais de tirer de l'électricité. Il fonctionne toute l'année, jour et nuit. Et c'est normal, il a pour rôle de garder nos aliments au frais. Cependant, en réglant la température, il est possible de faire des économies d'énergie, mais aussi de mieux conserver les denrées alimentaires.

Quelle est la consommation d'un réfrigérateur ?

De manière générale, un réfrigérateur combi consomme entre 150 à 190 kWh chaque année. Il faut savoir que les appareils électroménagers sont classés de A à G. On retrouve ainsi des étiquettes sur chaque appareil indiquant la consommation de celui-ci par an. Un réfrigérateur classé "A" signifie que sa consommation énergétique est mieux maîtrisée. S'il est classé "G", il est très énergivore. Dans le commerce, on trouve surtout des appareils "B ou C".

La température idéale du réfrigérateur

Aujourd'hui, les réfrigérateurs modernes possèdent des thermostats électroniques permettant de mieux contrôler la température. On estime que celle-ci doit être de 5 °C pour un fonctionnement optimal, sans consommation excessive d'électricité. Si vous êtes en possession d'un réfrigérateur à froid brassé ou ventilé, la température idéale est de 4 degrés. Dans le cas d'un réfrigérateur à froid statique, la chaleur monte puisque la zone dite “haute” est sur la moitié haute de l'appareil et la zone “froide” est en bas. Pour ce type d'équipement, la température doit être réglée entre 1 et 5 degrés.

Si vous possédez un frigo à molette, il est plus difficile de savoir quelle est la température idéale. Il faut savoir que le chiffre le plus petit est le moins froid. Pour ne pas se tromper, on applique l'astuce des 60 %, c'est-à-dire que si le thermostat se situe entre 1 et 7, on positionne sur 4. De 1 à 10, on règle sur 6.

La bonne température du congélateur

Elle doit être réglée entre -18 °C et -24 °C. Toutefois, pour ne pas consommer trop d'énergie, il est préférable que la température soit de - 18°C. Par ailleurs, il faut savoir que lorsque votre congélateur n'a pas de thermostat intégré, c'est la température standard. Soyez rassurés, même à cette température, la conservation des aliments congelés est toujours optimale et bloque la prolifération des bactéries.

Quelques astuces à connaître pour maintenir la bonne température

Pour que votre appareil fonctionne correctement, il faut l'éloigner des sources de chaleur. On évite donc de l'installer à côté d'un four ou d'un radiateur. Évidemment, le frigo ne doit pas être placé au soleil. Il est aussi conseillé de laisser 10 cm d'écart entre le mur et le réfrigérateur afin que l'air puisse circuler. On laisse refroidir les plats avant de les mettre au frais et on pense à dégivrer le congélateur au moins deux fois par an afin de limiter la surconsommation d'énergie.