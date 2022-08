Comment repenser l'urbanisme face au changement climatique ? L'exemple de Marseille

Quid des eaux usées, problème récurrent à Marseille ? Est-ce possible de trouver une solution viable ?

La ville bénéficie d’un seul réseau unitaire pour l’eau usée et le réseau d’assainissement, et elle n’a pas de réseau d’eau pluviale, comme dans la plupart des villes. Quand il y a un afflux d’eau de pluie important, le réseau se remplit, déborde, ne peut pas être traité et se retrouve dans la mer. L’absence de réseau d’eau pluviale est un souci majeur ! Il faut commencer à le construire. C’est un sujet vertigineux, on pourrait baisser les bras et se dire que c’est trop long, trop tard, je pense au contraire qu’il faut commencer à le faire, dans les nouveaux quartiers, puis par petits bouts. Nous avons aussi un seul réseau d’eau potable, nous n’avons pas de réseau d’eau non-potable qui pourrait nous faire récupérer les eaux de pluie par exemple. Nous nettoyons les rues à l’eau potable !

Les villes peuvent-elles s’en sortir seules face à ces défis ?

Je pense qu’il faut travailler sur la planification et notre vision de l’aménagement du territoire. Le gouvernement actuel n’est pas à la hauteur sur le sujet. Il laisse les collectivités faire leurs affaires sur des situations très complexes, tout en ayant un discours contradictoire entre une artificialisation des sols nulle et des encouragements à toujours plus construire. Je pense que nous devrions d’urgence avoir un ministère de l’Aménagement du territoire et du climat, car on ne peut pas traiter l’un sans l’autre.

Nous devons aussi nous poser la question de l’avenir des villes. La majorité de la population mondiale vit dans des grandes villes, qui grossissent, mais est-ce un horizon souhaitable ? Est-ce qu’il ne faudrait pas plutôt faire émerger des villes moyennes où il serait plus facile de maîtriser les enjeux climatiques ? La ville va devenir un cimetière par les conditions de vie qu’elle offre et les dangers auxquels elle expose ses habitants. Elles ne seront plus habitées que par les populations modestes quand les plus riches se réfugieront à l’extérieur pour mieux respirer.