Comment réussir son compostage dans les règles de l'art ?

Les restes alimentaires comme la viande et le poisson ne doivent surtout pas être mis dans le composteur. En effet, ils attirent les nuisibles et les rongeurs et peuvent affecter l'écosystème. Les épluchures d'agrumes sont aussi à proscrire, car elles sont des insecticides naturels qui stoppent la décomposition rapide. Enfin, on oublie les mauvaises herbes ou les plantes malades qui vont contaminer le compost et votre jardin lorsque vous déposerez l'engrais.