Comment savoir si mon chat a froid ? Ces signes qu'il faut reconnaître

Le chat peut souffrir du froid, comme tous les animaux à sang chaud. Certaines races comme les chats sans poils sont particulièrement sensibles aux basses températures. Évitez l'hypothermie en surveillant les signes avant-coureurs et en protégeant votre félin du froid.

Même s'il a conservé ses instincts naturels après des millénaires passés aux côtés des humains, le chat aime le confort par-dessus tout. Toute l'année, il recherche le calme et la chaleur afin de se reposer et de préserver ses réserves d'énergie pour ses activités de chasse. Malgré sa fourrure, il peut souffrir du froid hivernal et il nous le montre à travers trois signaux.

Les tremblements du chat sont symptomatiques du froid et de l'humidité

Comme nous, le chat peut être parcouru de frissons et de tremblements lorsqu'il a vraiment froid, par exemple après avoir passé du temps dehors sans trouver d'endroit où se protéger, ou quand il est mouillé par la pluie ou la neige. Tant que le félin reste actif et mobile, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Laissez-le entrer dans la maison et s'installer près d'une source de chaleur (cheminée, radiateur, rebord de fenêtre ensoleillé…) afin de se réchauffer rapidement. S'il tremble beaucoup, n'hésitez pas à l'enrouler dans une couverture, le frictionner et le serrer doucement dans vos bras pour lui transmettre votre chaleur corporelle le temps que les frissons se calment.

En revanche, si les tremblements persistent au-delà d'une dizaine de minutes où s'ils s'amplifient malgré la chaleur, votre chat souffre peut-être d'hypothermie. N'hésitez pas à contacter votre vétérinaire ! Il pourra vous recevoir dans les meilleurs délais et lui prodiguer les soins nécessaires.

Pourquoi mon chat se roule-t-il en boule quand il a froid ?

Quand il a froid, le chat se roule en boule serrée pour dormir, avec le museau protégé par sa queue et ses pattes. Lorsqu'il souhaite rester en état de veille, il privilégie la position dite du "pain de viande". Le félin est allongé comme le Sphinx, mais ses pattes sont repliées sous son corps et deviennent presque invisibles tandis que sa queue vient se plaquer le long d'un flanc. Il s'isole ainsi du support et limite les pertes de chaleur.

Vous pouvez l'aider à supporter les froides températures hivernales en lui installant un plaid épais sur le canapé, un coussin près du chauffage, une planche sur un radiateur ou même un hamac pour chat sur une fenêtre exposée au soleil. Dehors, pensez à lui aménager un nid douillet bien à l'abri du vent et des intempéries afin qu'il puisse se reposer entre deux explorations.

Pourquoi le chat cherche-t-il systématiquement la chaleur ?

En hiver, le chat dépense beaucoup de calories pour maintenir sa température corporelle, légèrement plus élevée que la nôtre (38 à 39°C). Afin d'économiser son énergie et de profiter de tout le confort dont il a besoin, il s'installe toujours là où il fait chaud ou, du moins, là où il fait le moins froid possible. Certaines races, comme le Maine Coon et le Norvégien, sont dotées d'une épaisse fourrure adaptée au froid, mais d'autres, comme les chats sans poils ou sans sous-poil, sont particulièrement sensibles aux basses températures. Ces animaux doivent donc être correctement protégés.

S'il est habitué à sortir, votre chat ne doit pas rester plus de quelques instants dehors durant l'hiver. À l'intérieur, multipliez les coins douillets et calmes près des sources de chaleur afin de permettre à votre compagnon à quatre pattes d'en profiter chaque fois qu'il le désire. Sans cela, votre félin pourrait se montrer agité ou développer de l'anxiété.