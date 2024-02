Comment venir à bout de la mousse qui envahit ma terrasse ?

Disgracieuse, la mousse s'invite entre les interstices de notre terrasse. Elle est aussi inesthétique que dangereuse, c'est la raison pour laquelle il est préférable de l'enlever rapidement. On vous livre quelques solutions naturelles pour enlever et éviter sa prolifération.

Avec le temps et les variations climatiques, il arrive qu'une mousse s'incruste entre les interstices et envahisse votre terrasse. Non seulement, ce n'est pas très esthétique, mais cela peut être dangereux. En effet, le revêtement peut devenir glissant et un accident est vite arrivé. Heureusement, il existe des astuces pour se débarrasser de cette mousse disgracieuse et bonne nouvelle, sans recourir à des produits chimiques néfastes pour la santé et l'environnement.

Enlever la mousse mécaniquement

C'est fastidieux, long et fatigant, mais c'est essentiel, surtout si la mousse est épaisse. C'est la première étape avant d'appliquer n'importe quelle solution anti-mousse. On attrape un balai-brosse, on s'arme d'un peu d'huile de coude et on frotte de manière énergétique pour décoller les herbes. Vous pouvez aussi gratter la mousse qui s'est installée entre les interstices avec une spatule, mais il faut être précautionneux, car, si vous y allez trop fort, vous risquez d'abîmer le revêtement.

L'eau de cuisson des pommes de terre pour venir à bout de la mousse

Cette astuce marche contre les adventices qui s'invitent dans le jardin et elle est aussi très efficace pour venir à bout de la mousse sur votre terrasse. Il vous suffit de verser l'eau de cuisson encore chaude des pommes de terre sur les mousses. Il est aussi possible d'utiliser l'eau de cuisson du riz ou des pâtes. En réalité, c'est l'amidon qu'elle contient qui agit sur la mousse. Vous n'avez plus qu'à passer ensuite un coup de balai et le tour est joué. Si on aime cette astuce, c'est aussi parce qu'elle est super originale, mais surtout imbattable niveau économique.

Le bicarbonate de soude, très efficace contre la mousse

Superstar de l'entretien, il est aussi indispensable à l'intérieur qu'à l'extérieur de la maison. Pour réduire à néant cette mousse indésirable, il est recommandé de mélanger deux cuillères à soupe de bicarbonate de soude dans un seau d'eau bouillante (environ un litre) puis d'ajouter quelques gouttes de liquide vaisselle. On verse le contenu du récipient sur la surface et on frotte avec un balai. Pour finir, on rince la terrasse avec de l'eau claire et on laisse sécher. Logiquement, la mousse ne devrait plus s'inviter chez vous.

L'acide citrique, le redoutable ennemi de la mousse

Aux grands maux, les grands moyens. Cet acide végétal est le produit anti-mousse par excellence qui dessèche de façon naturelle et écologique. Organique et biodégradable, il ne fera aucun mal à la nature. On verse 300 g d'acide citrique dans 4 litres d'eau tiède. On ajoute 75 g de bicarbonate de soude et quelques gouttes d'huile végétale. On mélange le tout et on le verse dans un pulvérisateur. On vaporise ensuite la surface, en s'assurant qu'elle soit parfaitement sèche. On laisse passer trois jours puis on nettoie à l'aide d'un balai et on rince de manière abondante avec de l'eau claire. Bien entendu, avant d'opter pour cette solution, on vérifie la météo, afin de s'assurer qu'il ne pleuve pas pendant les trois jours, ce qui risque de réduire vos efforts à néant.