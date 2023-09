Comment séparer son terrain du voisin sans générer de conflit ?

Une haie peut faire office de séparation avec son voisin. Dans ce cas, il est important de respecter une distance avec son terrain. Si votre haie mesure moins de deux mètres, la distance doit être de 0,5 mètre entre le centre du végétal et le terrain voisin. Si la haie fait plus de deux mètres, la distance à respecter est de deux mètres. Il s'agit d'une règle générale. Encore une fois, il est préférable de se renseigner auprès de la mairie de votre commune et de prendre connaissance du PLU en vigueur.