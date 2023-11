Comment soigner une gastro-entérite chez le chien ?

Gourmand et peu regardant sur ce qu'il avale, le chien est sensible aux inflammations du système digestif. Causée par une infection bactérienne ou virale, la gastro-entérite est une maladie courante chez nos animaux de compagnie. Elle doit être surveillée, car elle provoque une forte déshydratation et peut cacher une inflammation grave.

Votre chien vomit et/ou souffre de diarrhées ? Il a peut-être la gastro. Très désagréable, mais courante comme chez les humains, cette inflammation est souvent bénigne. Toutefois, elle peut être le signe d'une maladie plus grave alors, il vaut mieux redoubler de vigilance et soigner votre toutou rapidement. On vous dit tout sur la gastro-entérite canine.

Quelles sont les causes de la gastro-entérite du chien ?

Même bien éduqués, les chiens n'hésitent pas à fouiller les poubelles et à ramasser les cadavres de petits animaux. Si on les trouve fort peu ragoûtants, ce sont de vrais festins pour nos compagnons à quatre pattes qui ne se rendent pas compte que la viande est avariée et déjà pleine de bactéries. Ils sont aussi parfois tentés par une sucrerie à leur portée, une bouteille de produit ménager, ou simplement de la neige… C'est l'intoxication alimentaire assurée, avec une bonne gastro à la clé !

Au-delà de ce cas de figure courant, l'inflammation digestive peut être liée à une allergie, à un changement brutal de régime alimentaire ou à une nourriture inadaptée. Un animal très anxieux peut aussi déclarer des troubles digestifs. La présence de parasites internes comme les vers intestinaux (ascaris, ankylostomes, dipylidium…) est également une cause possible de gastro-entérite. Enfin, elle peut être liée à un empoisonnement ou être elle-même un symptôme d'une maladie grave comme la parvovirose ou une pancréatite.

Quels sont les symptômes de la gastro-entérite chez le chien ?

La gastro-entérite se traduit par des nausées, des vomissements, de la diarrhée et de la fièvre. L'animal est apathique, avec parfois des geignements de douleur. Selon l'importance des symptômes, il peut rapidement souffrir de déshydratation. La gastro-entérite peut disparaître aussi vite qu'elle est apparue, en un ou deux jours, si vous aidez votre chien à lutter contre ses symptômes désagréables.

Toutefois, s'ils reviennent régulièrement, s'ils persistent au-delà d'une journée sans amélioration, s'ils s'aggravent, s'il y a du sang dans les selles ou les vomis, ou si le chien change brutalement de comportement en devenant agressif ou complètement apathique, il faut consulter un vétérinaire en urgence. Il pourra établir un diagnostic, repérer éventuellement une cause sous-jacente et prescrire le traitement adapté pour soigner l'animal.

Si c'est un chiot, la gastro-entérite doit être prise au sérieux, car il est sensible aux infections et n'a pas encore reçu tous ses rappels de vaccins. Dès les premières heures de la maladie, emmenez-le chez le vétérinaire sans hésiter !

Comment soulager les symptômes de la gastro-entérite du chien ?

Si la gastro est bénigne et qu'aucune complication ne vous alerte, commencez par mettre le chien à la diète pendant 12 à 24 heures. Ainsi, aucun aliment n'ira renforcer l'inflammation du système digestif irrité. En revanche, un bol d'eau fraîche doit toujours être à disposition de l'animal afin de réduire la déshydratation. Laissez-le autant que possible se reposer au calme là où il a choisi de s'installer, car il s'y sent bien, en sécurité. Vous pouvez aller le voir régulièrement pour vérifier son état. Dès qu'il commence à aller mieux, proposez-lui un peu de nourriture pour chien (pâtée et/ou croquettes) en petite quantité et surveillez ses symptômes. Quand ils disparaissent complètement, reprenez les activités et l'alimentation normales.