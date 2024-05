Comment utiliser le percarbonate de soude pour entretenir toute la maison ?

Ingrédient phare du ménage écologique, le percarbonate de soude se présente sous la forme d’une poudre blanche ou de microbilles. Il libère de l’oxygène actif lorsqu’il entre en contact avec de l’eau très chaude, et s’avère être un excellent agent de blanchiment, de nettoyage et de désinfection. Fabriqué à partir de carbonate de soude et d’eau oxygénée, ce nettoyant aussi appelé "eau oxygénée solide" s’utilise de différentes manières.

Saviez-vous qu’en faisant le ménage, vous preniez autant de risques pour votre santé que d’inhaler des particules émises par des véhicules ? Les résultats de l’étude américaine publiée en 2022 dans la revue scientifique Science Advances sont sans appel.

Certains aérosols désinfectants utilisés pour nettoyer les surfaces en intérieur comportent des risques pour les voies respiratoires. Afin de préserver vos poumons, il vaut mieux utiliser des produits naturels. Sans chlore ni phosphate, le percarbonate de soude se révèle respectueux de votre santé et de l’environnement. Il remplace sans problème les produits chimiques pour de nombreuses tâches ménagères.

Comment utiliser le percarbonate de soude dans la salle de bains et les toilettes ?

Alternative écologique à l’eau de Javel, le percarbonate de soude combat les moisissures et assainit les zones humides. Mélangez 200 grammes du produit dans trois litres d’eau chaude et appliquez ensuite sur le moisi. Frottez et laissez reposer une vingtaine de minutes avant de rincer correctement. Souvent concerné par la moisissure, le rideau de douche retrouve son éclat grâce au percarbonate. Il suffit de mélanger vingt grammes de l’ingrédient dans trois litres d’eau et de laisser tremper une nuit entière.

Pour nettoyer les joints de la salle de bains, versez dans un vaporisateur 75 cl d’eau chaude et une cuillère à soupe du produit, et pulvérisez les traces noires. Laissez agir, puis frottez et rincez. Le percarbonate entretient également vos canalisations. Versez dans le lavabo un mélange composé de deux cuillères à soupe du produit et ¼ de litre d’eau chaude. Laissez reposer toute la nuit.

Aussi efficace sur les WC, ce produit lave, désinfecte, détache, lutte contre les odeurs et élimine le calcaire. Dans une bassine, mélangez trois cuillères à soupe de percarbonate avec de l’eau très chaude. Ajoutez quelques gouttes d’huile essentielle (citron, eucalyptus…) pour obtenir un parfum frais. Appliquez la pâte sur les parois de la cuvette et insistez sur les zones sales ou entartrées. Laissez agir trente minutes avant de frotter et rincer.

Blanchir le linge avec du percarbonate de soude

Pour raviver le blanc des vêtements en coton et enlever les taches tenaces, rien de tel que le percarbonate de soude. À condition de ne pas employer ce produit sur des textiles fragiles ou susceptibles de décolorer, cet ingrédient reste très facile d’usage. Lors de votre lessive habituelle, ajoutez une ou deux cuillères à soupe de percarbonate et le tour est joué !

Cela fonctionne aussi sur les draps blancs. Pour qu’ils retrouvent de leur superbe, mélangez 50 grammes du produit dans trois litres d’eau et laissez tremper la nuit entière.

Désinfecter et détacher toutes les taches possibles

Encore meilleur désinfectant que le bicarbonate de soude, le percarbonate s’utilise notamment pour nettoyer la litière du chat. En plus de laver le récipient, cet ingrédient élimine les mauvaises odeurs d’urine. Remplissez le bac d’eau chaude et diluez quatre cuillères à soupe. Laissez reposer une demi-heure avant de frotter et rincer.

Qu’il s’agisse d’une bêtise de votre animal de compagnie ou la vôtre, personne n’est à l’abri de tacher le tapis du salon, la moquette ou le papier peint. Efficace sur n’importe quelle tache (d’herbe, d’encre, de fruits, de sang, de chocolat, de gras, de boue, de vin rouge…), le percarbonate sauve la situation.

Enlevez d’abord les éventuelles saletés puis pulvérisez la solution (une cuillère à soupe du produit pour deux litres d’eau chaude). Frottez doucement la tache avec une éponge ou une brosse. Laissez reposer dix minutes et rincez à l’eau froide. Enfin, épongez avec un papier absorbant et aspirez une fois la zone sèche.