Violences sexuelles : les pistes de la commission inceste pour protéger les enfants

Alors que 70% des plaintes pour violences sexuelles infligées aux enfants sont classées sans suite, la Ciivise souhaite par ailleurs que ces décisions soient "expliquées verbalement à la victime" par le procureur de la République. La société doit aussi garantir aux victimes des soins spécialisés en psychotrauma. S'ils sont reçus tôt, dans l'année qui suit le traumatisme, ils peuvent éviter l'installation ou l'aggravation d'un psychotraumatisme. La Commission demande que la victime puisse faire appel de la décision pénale sur la culpabilité et la peine, cette dernière ne pouvant actuellement, en tant que partie civile, faire appel que sur les dommages et intérêts, et non sur la culpabilité. Enfin, la Ciivise réitère deux préconisations déjà faites en octobre : la suspension de plein droit de l'autorité parentale et du droit de visite d'un parent poursuivi pour inceste sur son enfant, et son retrait systématique en cas de condamnation.