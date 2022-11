Comportements sexistes et sexuels au travail : une personne sur trois en est victime

Enfin, les personnes en "CDD, intérim, en contrat d'alternance, stage ou dans un autre type de contrat" représentent une part plus élevée parmi les victimes, hommes et femmes (respectivement 30% des hommes victimes et 31% des femmes victimes contre 13% des 18-74 ans en emploi). Les plus jeunes ne sont pas non plus épargnés : "Près de la moitié des hommes victimes et plus de deux femmes victimes sur cinq ont entre 18 et 29 ans". Un chiffre qui pourrait s’interpréter, selon le rapport, "par une attitude moins respectueuse des collègues ou supérieurs envers des salariés en début de carrière professionnelle".